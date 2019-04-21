Сербская оппозиция пообещала «майдан» и «свободную зону»

В субботу, 20 апреля, в Белграде прошел очередной протест оппозиции «1 из 5 миллионов», который организует оппозиционная к действующей власти коалиция «Союз за Сербию». Митингующие заявили, что готовы устроить «майдан», но сначала попытаются договориться с правительством республики.

Судя по выступлениям с трибуны, переговорщиками с властью выступят профессора, политологи, журналист и режиссер, которые намерены добиваться трансформации избирательной системы, изменения редакционной политики телерадиокомпании РТС и РТК Воеводины и решения ряда других ключевых, по мнению оппозиции, политических проблем.

Колонна протестующих двинулась к телерадиокомпании. По пути оппозиционерам со свистками встретился крестный ход, тоже протестный, против затопления сербского храма из-за построенной плотины. Несмотря на то, что этот храм уже затоплен и вместо него построен новый, верующие продолжают пикетировать и устраивать шествия. Две колонны молча поприветствовали друг друга и разошлись. Оппозиция дошла до здания, где базируется РТС.

Участники митинга заявили, что, если власть не пойдёт на уступки, 4 мая перед зданием парламента они сделают «свободную зону», где останутся дожидаться диалога с властью и исполнения своих требований.

Белград, Катарина Лане

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