российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 21 апреля 2019, 12:24 мск

Новости Балканы

Сербская оппозиция пообещала «майдан» и «свободную зону»

В субботу, 20 апреля, в Белграде прошел очередной протест оппозиции «1 из 5 миллионов», который организует оппозиционная к действующей власти коалиция «Союз за Сербию». Митингующие заявили, что готовы устроить «майдан», но сначала попытаются договориться с правительством республики.

Судя по выступлениям с трибуны, переговорщиками с властью выступят профессора, политологи, журналист и режиссер, которые намерены добиваться трансформации избирательной системы, изменения редакционной политики телерадиокомпании РТС и РТК Воеводины и решения ряда других ключевых, по мнению оппозиции, политических проблем.

Колонна протестующих двинулась к телерадиокомпании. По пути оппозиционерам со свистками встретился крестный ход, тоже протестный, против затопления сербского храма из-за построенной плотины. Несмотря на то, что этот храм уже затоплен и вместо него построен новый, верующие продолжают пикетировать и устраивать шествия. Две колонны молча поприветствовали друг друга и разошлись. Оппозиция дошла до здания, где базируется РТС.

Участники митинга заявили, что, если власть не пойдёт на уступки, 4 мая перед зданием парламента они сделают «свободную зону», где останутся дожидаться диалога с властью и исполнения своих требований.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 20.04.19

Албания готова поджечь балканскую «пороховую бочку». / Центр Белграда «захватили» более 150 тысяч человек (ВИДЕО). / Косово уже не Сербия: американский посол устроил провокацию. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Политический кризис в Сербии

Несмотря на угрозы: в Белграде собирается самый массовый митинг

«Мы столкнулись с невероятной дичью»: сербская оппозиция снова устроила блокаду Белграда

Сербская оппозиция пугает сторонников президента Вучича «черными списками»

В России опасаются за жизнь сербского президента: «Если Вучич не подчинится Госдепу, его могут физически ликвидировать»

Сербская оппозиция повторяет лозунги, с помощью которых свергали Милошевича

«Используют в темную»: сербская оппозиция подставляет российских журналистов

«Фашизм не пройдет!» Президент Сербии ответил на угрозы оппозиции

Живой забор из телохранителей: лидеры сербской оппозиции отгораживаются от сторонников и журналистов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Видеорепортаж, Общество, Политика, Политический кризис в Сербии, Сербия,

Новости партнеров