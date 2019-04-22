Сербская радиостанция ввела санкции против знаменитых артистов, поддержавших президента Вучича

Успех пропрезидентского митинга «Будущее Сербии», когда 19 апреля в Белграде собралось около 150 тысяч человек со всей Сербии, включая Косово и Метохию, не даёт покоя оппозиционным силам. «Союз за Сербию» вменяет президенту республики Александру Вучичу в вину «медиа-мрак» и цензуру СМИ. При этом в лучших традициях двойных стандартов оппозиционеры и им сочувствующие сами стали использовать цензуру в подконтрольных медиа.

В частности, сербская радиостанция «К-013» опубликовала сообщение о том, что ее радиослушатели больше не услышат в эфире песни группы «Рибля Чорба» и исполнителя Оливера Мандича. Эти артисты выступали на митинге «Будущее Сербии».

«Оповещаем радиослушателей, что с 20 апреля у них не будет возможности слушать в эфире нашей радиостанции песни группы «Рибля Чорба» и Оливера Мандича. Благодарим за понимание», – говорится в сообщении в твиттере радиостанции.

Радиослушатели не оценили такую «заботу» о чистоте эфира. «Это свобода СМИ», «Ацу Лукаса будете крутить? (певец открывал праздничный концерт)», «Оповещаю вас, что с 20 апреля у меня нет никакого желания вас слушать», «Кто вас вообще слушает, кроме ваших семей?» – прокомментировали заявление радиостанции пользователе сициальных сетей.

Это не первый случай, когда сербские СМИ становятся инструментом политической борьбы оппозиционеров. Кабельная компания SBB, принадлежащая олигарху Драгану Шолаку, который финансировал в своё время выборы Драгана Джиласа, в пятницу на целый день заблокировала работу мобильного приложения телекомпании «Пинк», ведущей трансляцию митинга поддержки президента Вучича, пытаясь хотя бы таким образом снизить популярность главы республики.

Впрочем, эффект был достигнут, но явно не тот, который планировался. Интернет переполнился осуждающими комментариями. Сочувствующих оппозиции очевидно становится все меньше, о чем свидетельствует, в том числе, снижающееся количество участников на субботних протестных митингах.

Белград, Катарина Лане

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