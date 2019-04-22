Политическое хамство и «цветная революция»: риторика сербской оппозиции напоминает 2000-й год

Риторика и действия сербской оппозиции во многом напоминает ситуацию накануне 5 октября 2000 года, когда республика пережила «цветную революцию». Возможно ли повторение тех событий и о политическом бескультурии, пишет известный черногорский журналист Игорь Дамьянович в статье, опубликованной на портале «Балканист.ру».

Сербия никогда не была известна как страна, в которой существует культура политического диалога. Сегодня этой культуры, кажется, стало ещё меньше, чем когда-либо прежде.

Представители власти и проправительственных СМИ часто преувеличивают критику своих оппонентов и, таким образом, множат негативный эффект. Так, несколько месяцев назад, во время дебатов в одной из самых популярных политических передач в Сербии на государственном телевидении РТС, вице-президент правящей Сербской Прогрессивной партии Миленко Йованов спровоцировал несколько инцидентов и вынудил своего политического оппонента Зорана Лутоваца (посол Сербии в Черногории в 2008-2013 годы, лидер Демократической партии и инициатор ее вхождения в оппозиционную коалицию «Союз за Сербию») покинуть эфир. Поведение Йованова никак не было в пользу рейтинга правящей партии. Также во время президентских выборов была проведена непреднамеренная кампания против одного из кандидатов – Вука Еремича, и его супруги. Это помогло Еремичу, бывшему при прежнем режиме министром иностранных дел, набрать 5,65% голосов, что гораздо больше, чем процент популярности его Народной партии в настоящий момент.

При этом оппозиция не связана с режимом. А её риторика, напротив, зачастую гораздо более жесткая, чем риторика правительства. В отличие от правящей партии, которая, в основном, отбивается от нападений оппонентов, оппозиция, собравшаяся в «Союзе за Сербию», яростно критикует всех, кто даже частично поддерживает или имеет умеренно позитивное отношение к правящему режиму. Даже артисты, выступающие на мероприятиях, организованных правящей партией, сталкиваются с жесткой критикой со стороны оппозиционеров.

Последней жертвой оппозиционной боевой риторики стал легендарный сербский рок-музыкант Бора Джорджевич, фронтмен группы «Riblja Corba». Единственной причиной жестокого оскорбления Джоржевича видными представителями оппозиции в Сербии явилось его объявление о том, что он споет на митинге правящей партии (который прошел 19 апреля в Белграде). Легендарного сербского певца жестоко критиковали в социальных сетях, обвиняя его в том, что он «продался за национальную пенсию» (самая высокая пенсия в Сербии).

Сегодня в Сербии людей с невероятной легкостью дискредитируют по политическим мотивам, ломая их биографии на десятилетия вперёд. Бора Джорджевич подвергался судебному преследованию в социалистической Югославии за его песни наподобие «Я не буду членом мафии», в которых мафия являлась очевидной аллюзией на коммунистическую партию. Он не был фаворитом власти в 1990-х годах. Альбом «Их дни», в целом посвященный президенту Милошевичу и его супруге, был практически запрещён в Сербии и выпущен лишь в Республике Сербской. Джорджевич так же написал оскорбительную песню о бывшем президенте Борисе Тадиче. Но право Джорджевича стать на сторону правительства сегодня нынешняя оппозиция отрицает.

Воинственная риторика сербских оппозиционеров относится не только к политическим оппонентам из правящей коалиции, но даже к лицам, которые просто замечают в сегодняшней Сербии некоторые позитивные изменения. «Он продался за бутерброд» и стал «ботом Вучича» – самая любимая формула дискредитации со стороны оппозиционных лидеров, некоторые видные представители которых готовы таким же образом дискредитировать даже сербского патриарха Иринея.

Риторика и поведение сербской оппозиции во многом напоминает нам ситуацию накануне 5 октября, но её поддержка в народе Сербии сегодня несопоставима с той силой, которая была у оппозиционной коалиции «ДОС» (Демократическая оппозиция Сербии) в 2000 году. Повторение 5 октября в сегодняшней Сербии невозможно, однако, вызывает беспокойство тот факт, что нынешняя оппозиционная коалиция полностью переняла риторику и копирует поведение тех, кто совершил «цветную революцию» 19 лет назад.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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