Митинговый уик-энд в Сербии: оппозиция не может найти поддержку

Активный митинговый уик-энд в Сербии может стать ключевым для политического расклада сил накануне возможных досрочных парламентских выборов. Согласно результатам социологических опросов, рейтинг пропрезидентской Сербской прогрессивной партии вырос на 6%, тогда как оппозиционный блок «Союз за Сербию» не может найти поддержки населения.

Как сообщил глава сектора исследований общественного мнения компании «Ipsos Strategic Marketing» Марко Уляревич, опрос, посвященный отношению к действующей власти, был проведен в субботу, 20 апреля – сразу после митинга «Будущее Сербии». Были опрошены 1000 граждан в возрасте старше 18 лет. Результаты показали, что с начала апреля рейтинг президента Вучича, как и рейтинг Сербской прогрессивной партии, увеличился.

«Рейтинг Сербской прогрессивной партии, по сравнению с исследованиями, которые мы проводили в начале апреля, вырос с 53,9% до 57,4%. Популярность партии довольно стабильна и с середины 2018 года держится на уровне около 55%», – отметил Уляревич в интервью телеканалу «Прва», передает «Балканист.ру».

Социолог отметил, что как одну, так и другую сторону мотивирует напряженность в обществе, а протесты оппозиции склонили избирателей к поддержке действующей власти.

«На данный момент поведение избирателей выглядит как предвыборное, как будто мы находимся в пределах досягаемости выборов. Особая риторика президента и кампания «Будущее Сербии» влияют на мотивацию электората Сербской прогрессивной партии», – пояснил эксперт.

Отвечая на вопрос, как протесты оппозиции повлияли на их рейтинг, Уляревич сказал, что рейтинг «Союза за Сербию» в прошлом году вырос до 15%, но в начале этого года начал падать и теперь колеблется в пределах 10-12%. Причину этого падения социолог видит в радикализации протестов и в том, что «Движение свободных граждан» получило нового лидера – актера Сергея Трифуновича.

«Популярность оппозиционеров напоминает систему сообщающихся сосудов. Если растет рейтинг у одних, падает у других – и наоборот. Политики в этом блоке всегда бьются за один и тот же круг избирателей. Трифунович начал с 8%, теперь у него 5-6%», – уточнил Уляревич.

Говоря о партии Драгана Джиласа, эксперт пояснил, что она на грани пятипроцентного выборного барьера, так же как и Сербская радикальная партия. У «Дверей» – 3-4%, у Демократической партии – 3%, у Народной партии Вука Еремича – 2%.

При этом Уляревич отметил, что дата проведения выборов не является самым важным фактором в вопросе их назначения. Здесь важнее ситуация в обществе, наличие возможности что-то изменить, проверить какое-то решение, получить поддержку граждан в реализации какой-то идеи или проведении какой-либо политики.

«Идти на выборы стоит для того, чтобы решить важную государственную проблему. Если происходит что-то связанное с Косово, если у нас есть новая возможность заключить какое-то соглашение и если оно должно быть проверено на выборах, чтобы граждане могли выразить своё мнение, – вот причина назначить выборы», – заключил социолог.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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