МИД Сербии выразил возмущение письмом главы косовского парламента в США

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич обрушился с критикой на председателя парламента самопровозглашенной республики Косово Кадри Весели по поводу отправки письма Конгрессу США с призывом признать и осудить предполагаемые преступления Сербии во время конфликта в 1998 – 1999 годы.

В интервью газете «Вечерние новости» Дачич заявил, что Весели показал «элементарную политическую и дипломатическую неграмотность». «Хочет осудить предполагаемые преступления Сербии в прошлом, в то время как продолжается террор над сербами в Косово и Метохии?! Наших соотечественников арестовывают, чтобы забрать их имущество, выгоняют их с министерских мест за откровенную истину, а 100-процентными пошлинами на сербские товары вымогают у всего нашего народа», – сказал он.

Глава сербского МИДа также добавил, что Весели в письме не упоминает, но все видят явный страх Приштины за предъявленные обвинения против террористов ОВК.

Ранее Приштинский портал «Газета» сообщил, что первые обвинительные заключения Специального суда по преступлениям в Косово будут предъявлены в связи с послевоенными убийствами албанцев, а среди обвиняемых будут президент Косово Хашим Тачи, председатель парламента Кадри Весели и несколько бывших командиров ОВК.

«Весели не упоминает и об обвинениях некоторых из дружественных стран, на которые он ссылается в письме, в том, что деньги, которые они дают, идут на выплаты якобы ветеранам. И этим одним письмом этого не замаскировать», – отметил Дачич и подчеркнул, что лучше всего косовским властям отменить пошлины на сербские товары.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 22.04.19

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