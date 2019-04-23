«Дно дна»: сербская оппозиция «похоронила» знаменитого музыканта

Выступление знаменитой сербской группы «Рибля Чорба» на митинге поддержки президента республики Александра Вучича «Будущее Сербии» вызвал нервную реакцию оппозиционных политиков. В социальных сетях появилось объявление о «смерти» фронтмена команды Борисава Боры Джорджевича.

«С болью в сердце сообщаем всем обожателям «Рибли Чорбы» что нас Борислав Бора Джорджевич внезапно умер 19.04.2019 на 67 году жизни, вследствие падения под ноги самому большому предателю Сербии. Похороны пройдут в виде общего бойкота последующих выступлений, выпущенных альбомов и песен», – говорится в сообщении, подписанном «сочувствующие, некогда большие любители группы «Рибля Чорба».

Стоит отметить, что это первая провокация против музыкантов. 19 апреля после концерта песни группы исключила из эфира провинциальная радиостанция К-013.

Очередной скандальный выпад против артиста вызвал негативную реакцию в социальных сетях. «Каким идиотом надо быть, чтобы такое сделать? Помоги им, Господи, ибо не ведают, что творят», – прокомментировал объявление о «смерти» Джорджевича функционер Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович.

Как считает аналитик Бранко Радун, «это объявление – часть кампании против Боры Джорджевича – дно дна». «Стыдно творить такое по отношению к человеку, который всегда боролся за свои идеалы и часто подвергался осуждению режима за это. А если бы он на митинге оппозиции спел, его никто бы не трогал, так ведь?» – отметил он.

Сам музыкант кратко ответил на вопрос сербских журналистов о том, что думает по поводу объявления о «своей смерти». «Мы решили выступать на митинге в силу патриотических причин. Мы всегда поддержим сербов, которые мученически выживают в Косово и Метохии. Вучич, Дачич и остальные работают на благо Сербии, а оппозиция лишь рвётся ко власти. Смотреть на них тошно. Мы выступили, в том числе, и против такой позорной оппозиции», – подчеркнул лидер «Рибля Чорба».

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 22.04.19

МИД Сербии выразил возмущение письмом главы косовского парламента в США. / Митинговый уик-энд в Сербии: оппозиция не может найти поддержку. / Политическое хамство и «цветная революция»: риторика сербской оппозиции напоминает 2000-й год. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»