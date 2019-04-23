Украинское дежавю: сербская оппозиция всерьез нацелилась на «майдан» в центре Белграда

Сербское политическое движение «Двери», входящее в оппозиционную коалицию «Союз за Сербию», выступило с заявлением о создании своей фракции для альтернативного «народного парламента», который планируется организовать на улице в центре Белграда.

«Двери» подтвердили, что 4 мая планируется создать так называемую «свободную зону» по примеру «майдана» перед зданием сербского парламента. «Сейчас нас ждет что-то гораздо более важное, и это протесты 24 и 27-го апреля, а также формирование свободной зоны в Белграде 4 мая. Там будет заседать и параллельный, открытый для всех Народный парламент, и там будут все народные депутаты «Дверей» в ежедневном общении с гражданами», – говорится в заявлении движения.

Ранее подобный народный «парламент» заседал несколько лет назад среди горящих покрышек в центре Киева, где разбирали брусчатку для массовых побоищ. Сербский политолог Драган Станоевич, который долгое время жил и работал на Украине, негативно оценил планы движения и его сторонников.

«Двери» перерождаются в нечто иное, что не имеет связи с изначальным движением. Связавшись с предыдущей властью, устраивая протесты, они растеряли все, что имели. Сейчас они копируют то, что происходило в Киеве, там перед правительством организовали палаточный лагерь, а потом это переросло в блокаду госорганов, провокации и все мы помним результат», – обратил внимание Станоевич и подчеркнул, что, по его мнению, это не является правильным путем в поиске народной поддержки.

Российский писатель и общественный деятель Захар Прилепин со своей стороны выразил надежду на вменяемость сербского народа.

«Я желаю всем вменяемым людям Сербии вспомнить и учесть все те ошибки, которые были совершены в последние годы на территории Украины, – что самые благие намерения могут привести к хаосу, крови, развалу, разделу, кошмару. Никакие иллюзии касательно западных партнеров не должны руководить этими людьми, потому что ни Германия, ни Франция, ни США, ни Великобритания не заинтересованы в сильной и независимой Сербии. Если они про это не знают, значит – они просто идиоты», – сказал Прилепин.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 23.04.19

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