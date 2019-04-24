Сербская оппозиция лишились фракции в парламенте

Движение «Двери», входящее в оппозиционную коалицию «Союз за Сербию», лишилась фракции в народной Скупщине. Причиной стал недостаток парламентариев после выхода из депутатского объединения Срджана Ного и Зорана Радойичича.

Для организации фракции необходимо, чтобы в объединении состояли минимум пять депутатов. После исключения Ного и Радойичича депутатскую группу покинул Миладин Шеварлич, который был против бойкота заседаний. Таким образом, в парламенте осталось всего четверо представителей «Дверей» вместе с их лидером Бошко Обрадовичем. Эти депутаты теперь числятся на сайте парламента как беспартийные.

«В настоящее время мы не занимаемся формированием новой парламентской фракции в Народной Скупщине, но не исключено, что придем к соглашению с другими коллегами из оппозиции», – говорится на официальном сайте движения, передает «Балканист.ру».

Ближайшая соратница Обрадовича Мария Янюшевич заявила, что «остатки «Дверей» нисколько не беспокоит тот факт, что они осталась без фракции в парламенте. «Почему нас должно волновать нечто, что никак не влияет на политику партии и не мешает нашим будущим шагам?», – сказала она и подчеркнула, что 4 мая состоится формирование так называемого альтернативного «народного парламента» в «свободной зоне», где планируется создать новую «депутатскую группу» «Двери».

Напомним, что Срджан Ного был исключён из «Дверей» «за неуставную деятельность», а Зорана Радойичича выгнали без его ведома за «попытки захвата власти в движении» . Сейчас оба депутата продолжают работу в парламенте как «независимые». Ранее они не могли формально выйти из состава движения, так как «Двери» уже несколько дней бойкотируют заседания парламента.

Отметим, что Ного считает этот бойкот «показухой» и предполагает, что бывшие коллеги планировали вернуться в парламент в мае, когда будет рассматриваться косовский вопрос.

Комментируя ситуацию в «Дверях», Радойичич отметил, что «для того, кто «освободился» от собственной политической программы, устава, принципов, идей, ценностей, которые продвигал годами, для того возможно все», подразумевая лидера движения Бошко Обрадовича.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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