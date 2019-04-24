Албанское лобби в США готовит новую атаку против Сербии

В США готовится новая провокационная информационная атака на Сербию, цель которой подтолкнуть Белград к выгодному для Приштины решению косовской проблемы. Комитет по иностранным делам американского Конгресса, руководителем которого является известный албанский лоббист Элиот Энджел, намерен рассмотреть обращение о «преступлениях сербов» во время конфликта в Косове.

В следующий вторник, 30 апреля, перед конгрессменами США запланировано выступление четвертого президента Косова Атифете Яхьяге, а также «свидетелей преступлений» против албанского населения – Васфие Красничи Гудман, которая утверждает, что ее насиловали сербы, и Иллира Битичия, брата албанских американцев, убитых в Сербии в 1999 году.

Комментируя предстоящее событие, бывший дипломат Милован Божинович в интервью «Новостям» отметил, что это лишь часть обширной кампании подготовки решения по Косову, которое предполагается принять в этом году. «Это похоже на нагнетание давления на Сербию, чтобы она подчинилась диктуемым ей условиям, а тема изнасилования выбрана намеренно в качестве «эмоционального нерва» для неосведомлённых граждан», – считает он.

По его оценке, можно говорить о спланированном продавливании албанских интересов. «Среди конгрессменов тоже есть взяточники. Вы же понимаете, что это выступление вызовет сильный отклик в прессе. И подобных выступлений в Конгрессе происходит много – зачастую они направлены против России, а участвуют в них украинцы», – отметил Божинович.

О полагает, что раз речь зайдёт о насилии над женщинами, Яхьяга представит цифры жертв, которыми косовские власти оперируют при каждом удобном случае. Как правило, они говорят о 20 000 изнасилованных в косовских столкновениях албанских женщинах. Однако, когда Приштина просила объявиться всех изнасилованных женщин во время войны, их отозвалось всего 800 человек и только 137 из них получило право на ежемесячное пособие в размере 230 евро в качестве компенсации ущерба.

Точное число жертв сексуального насилия не смогли определить даже международные организации, которые занимались этим вопросом. Специалисты ООН в своих отчетах указывают, что число изнасилованных неизвестно. Нет таких данных, в том числе, во Всемирной организации здравоохранения.

Бывший посол в ООН Владислав Йованович видит в предстоящем выступлении в Конгрессе под патронажем албанского лоббиста продолжение моральной дискредитации Сербии, которое берет начало ещё со времён Сребреницы. «Это двушаговая акция. Ее цель помочь албанцам поправить своё положение в момент, когда сейчас идёт расследование Специального суда о преступлениях ОВК, на которое периодически вызывают ведущих косовских политиков. Также им необходимо выставить Приштину жертвой и свалить все злодеяния на Сербию, чтобы добиться от неё уступок», – подчеркнул Йованович.

Так или иначе, официальный Белград дал понять, что не намерен поддаваться на провокации. Как заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, «Сербия все дальше от диалога, от нормализации отношений и тем самым от решения косовского вопроса».

«У меня нет оснований полагать и верить, что соглашение состоится раньше октября», – сказала сербский премьер-министр и подчеркнула, что «раздел территорий Косово и Метохии никогда не обсуждался в качестве варианта соглашения, и никогда не предлагались какие-либо конкретные шаги, с ним связанные».

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