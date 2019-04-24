Скандал в Белграде: посольство Венгрии «украсили» свастикой

В Белграде вандалы устроили атаку на посольство Венгрии в Сербии – на табличке и информационных стендах здания появились нацистские символы и слова: «Марш за проволоку, фашисты!», в которых, судя по всему, имеется в виду построенный Будапештом забор для ограничения доступа в страну нелегальных мигрантов.

Министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович подозревает в этом инциденте представителей оппозиции, которые ранее уже допускали провокационные заявления в отношении венгерского населения Сербии.

«Недопустимо, чтобы в Сербии кто-либо чувствовал себя в опасности. Распространение ненависти к венграм – это последствие оппозиционной политики насилия, единственной, которая у них [оппозиционеров] есть и которую они воплощают в жизнь: по отношению к женщинам, журналистам, другим национальностям и всем остальным, кто не разделяет их идей», – заявил Стефанович и пообещал в кратчайшие сроки найти виновных, передает «Балканист.ру».

Ранее, на одном из протестных митингов лидер Движения свободных граждан, которое входит в оппозиционную коалицию «Союз за Сербию», Сергей Трифунович нелестно отозвался о венграх, сравнив их с «мигрантами, приезжающими в Сербию на место сербской молодежи». Венгерская община, которая составляет солидную часть сербского общества, осудила Трифуновича. Позже за его заявления пришлось извиняться президенту Сербии Александру Вучичу.

Комментируя инцидент со свастикой на венгерском посольстве, комиссар по защите равноправия Бранкица Янкович, жестко осудила эту провокацию, заявив, что такие поступки должны быть наказаны по всей строгости.

Согласно пункту 7 закона Сербии «О запрете мероприятий неонацистских и фашистских организаций и содружеств, а также о запрете на употребление неонацистских и фашистских символов и знаков отличий», физическое лицо, распространяющее символы или участвующее в подобных акциях, наказывается штрафом от 5 000 до 50 000 динаров, а зарегистрированная организация, к которой принадлежит виновный, облагается штрафом от 100 000 до 1 000 000 динаров.

Стоит отметить, что в Сербии постоянно живет около трёхсот тысяч венгров – в основном в Воеводине – северной области на границе Сербии и Венгрии. Венгерский язык, наряду с сербским, является для жителей Воеводины государственным.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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