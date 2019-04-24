«Пасхальный протест»: сербскую оппозицию не пугает нарушение христианских традиций

Сербская оппозиция намерена продолжить уличные протесты в Пасхальные праздники. Об этом сообщила соорганизатор акций «1 из 5 миллионов» Елена Анасонович. «Перерыв на Пасху не вариант», – сказала она, отвечая вопросы журналистов портала «Данас».

«Мы настойчиво и по снегу, и в дождь, иногда и под палящим солнцем – вот уже пять месяцев выходим на улицы с одной целью – мы хотим, чтобы нас уважали, считались с нами» – подчеркнула Анасонович.

Примечательно, что уличные протесты в Белграде в последние месяцы собирают все меньше участников. Боян Клачар, генеральный директор исследовательской компании CeSID, занимающейся мониторингом общественного мнения, считает, что время с приближением лета и сезона отпусков играет не в пользу оппозиции.

Комментируя планы организаторов протестов, эксперт отметил, что, на его взгляд, «оппозиция сейчас должна будет искать новые способы оказывать давление на власть». «Тот факт, что протесты продолжаются довольно долго, влияет на то, что они слегка изнашиваются и становятся малочисленными», – обратил внимание эксперт.

В то же время пасхальный протест сербской оппозиции не вызвал одобрения православного духовенства. «Мы всегда считали Сербию высокодуховной, воцерковленной страной, – отметил священник Русской Церкви протоиерей Алексей (Сорокин). – Любые серьёзные события, которые затеваются в святые дни, такие как Страстная седмица, Пасхальная седмица, никогда не приводят к хорошему – это закон духовной жизни христианской культуры. И те, кто это не понимает, не принесут мира ни стране, ни живущим в ней людям».

Белград, Катарина Лане

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