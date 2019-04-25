Премьер Косова опять раскритиковал ЕС: Приштина добивается нового формата переговоров с Белградом

Премьер-министр самопровозглашенного государства Косово Рамуш Харадинай выступил с жесткой критикой в адрес представителя Евросоюза по иностранным делам Федерики Могерини. Недовольство Приштины вызывает идея разграничения территорий, в пользу которой стали высказываться европейские политики, в том числе Могерини.

«Она (Могерини) нас чуть не вернула в прошлое! Вместо того, чтобы фокусироваться на признании Косово, она вбросила тему разграничения территорий. Не верю, что от неё можно ожидать каких-то решений!» – заявил Харадинай в эфире телекомпании «Т7» и добавил, что представитель ЕС «принесла много вреда Евросоюзу и Балканам».

Это не первое нелестное высказывание косовского премьера в адрес чиновницы Евросоюза. «С этими европейцами (Йоханнес Хан и Могерини), которые говорят о разграничении (территории), мы не достигнем соглашения, хорошо, что они скоро складывают полномочия», – отмечал Харадинай, имея в виду соглашение с Белградом. Правда, о каком диалоге может идти речь, если Харадинай не намерен идти на уступки, он не пояснил.

«Останешься без диалога, если ещё раз свяжешь его с пошлинами!» – угрожал Харадинай Могерини. Что касается 100% пошлин на сербские товары, то премьер-министр Косово ясно дал понять, что на Берлинском саммите западнобалканских лидеров он их отменять не станет.

Комментируя критику из Косова в адрес Могерини, балканский аналитик Неманя Старович обратил внимание, что нервозность политических лидеров в Приштине ожидаемо растет на фоне укрепления международных позиций Сербии и решения 13 государств-членов Организации объединенных наций (ООН) отозвать признание так называемой республики Косово.

«Критика, которую Рамуш Харадинай в течение нескольких месяцев высказывает в адрес Федерики Могерини, направлена на изменение формата брюссельского диалога и исключение из него Европейской внешнеполитической службы, которая, согласно ее мандату, не может быть полностью на стороне Приштины. Харадинай хочет, чтобы ведущую посредническую роль взяли на себя самые сильные государства-члены ЕС, такие как Германия и Франция, которые еще в 2008 году признали односторонне провозглашенную независимость», – пояснил эксперт.

Как считает Старович, подобные изменение формата не может быть приемлемым для Сербии, поскольку предыдущее перемещение переговорного процесса из ООН под крыло ЕС уже лишило Белград поддержки союзников – таких как Россия и Китай.

По оценке эксперта, «особая причина недовольства Харадиная работой Федерики Могерини заключается в том, что она является живым свидетелем Брюссельского процесса и, как бы она ни была вынуждена в соответствии с мнением большинства протаскивать Приштину внутрь ЕС, Могерини не может игнорировать тот факт, что именно Приштина предприняла серию односторонних ходов с ноября прошлого года – таких как введение 100% пошлины на товары из Центральной Сербии, что привело к прекращению каких-либо переговоров».

«В такой ситуации, которую мы сейчас имеем, когда никакого диалога не существует уже почти шесть месяцев, очень важно сохранить мир на местах и получить как можно более жесткие гарантии от международных спонсоров независимости Косово, что они не позволят какой-либо агрессии Приштины по отношению к сербам, проживающим в Косово и Метохии, к которой, по-видимому, ведет все более суровая риторика Харадиная и других албанских лидеров», – подчеркнул Старович.

«Как бы то ни было, даже в случае, если какое-либо изменение формата диалога произойдет, любое решение в итоге должно приниматься Советом Безопасности ООН, который единственный имеет право озвучить возможное новое решение по вопросу Косово и Метохии в рамках международного права», – заключил эксперт.

Приштина, Катарина Лане

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