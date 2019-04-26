Кризис сербской оппозиции: новая партия расколола противников действующей власти

Создание «Партии свободы и правды» одним лидеров коалиции «Союз за Сербию» Драганом Джиласом обернулась для оппозиции расколом. Участник антиправительственного альянса «Демократическая партия» (ДС) уже переживает внутренний кризис: часть функционеров не хотят присоединяться к Джиласу, который, с 2012 по 2014 год был председателем ДС.

«Из-за бойкота заседаний парламента мы остались без права голоса, мы не можем выражать свою позицию, которую могут услышать граждане, – заявляют в «Демократической партии». – Более того, мы не хотим, чтобы он [Джилас] взял контроль над ДС, мы не хотим быть его марионетками».

Сейчас отдельные участники ДС размышляют об объединении с «Новой партией», социал-демократами и движением «Вместе за Сербию». Как пишет «Балканист.ру», судя по развитию событий, остальные участники оппозиционной коалиции тоже начали подозревать, что Джилас в итоге намерен распустить «Союз за Сербию» после формирования собственной партии и стать единственным лидером антиправительственных сил.

«Драган Джилас – это политический «троян», – считает балканский аналитик Томислав Кресович. По его оценке, политик разваливает коалицию, потому что «видит себя ключевым игроком на предстоящих президентских выборах и хочет усилить свою позицию на внеочередных парламентских».

Кресович напомнил, что в ДС у Джиласа кредит доверия утерян, ведь он оставил партию с долгами, а сам разбогател. «Но основная борьба за лидерство впереди, – считает аналитик. – [экс-глава сербского МИД] Вук Еремич все ещё поддерживает Джиласа, как и [лидер оппозиционного движения «Двери»] Бошко Обрадович, но впереди – «битва за трон» оппозиции, потому что с Обрадовичем Джиласа объединяет лишь борьба против действующего президента Александра Вучича».

«Можно сказать, что этим развалом «Союза за Сербию» Джилас работает на пользу Вучичу. Потому что все же реальной политической альтернативы президенту нет», – подчеркнул Кресович.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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