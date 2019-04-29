Албанские радикалы выступили против любых сделок Приштины и Белграда

Сегодня в центре Берлина активисты радикального албанского движения «Самоопределение» выступили с протестом против сделки по косовской проблеме между президентами Сербии и Косова Александра Вучича и Хашима Тачи. Акция прошла под девизом «Против Тачи-Вучича», передает Express.

Перед СМИ албанские активисты назвали преступником президента Косова и заявили, что не поддержат итоги переговоров, которые сегодня должны пройти с главой Сербии в Берлине при посредничестве канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

«Мы, «Самоопределение», против, мы на подъеме, мы твердо стоим за «Самоопределение», и мы будем поддерживать любой протест, который против любого решения, принятого против нации», – цитирует участников акции телеканал «T7 LIVE».

Как сообщал «Новый День», сегодня вечером в Берлине запланированы переговоры лидеров ЕС, Косова и Сербии о перспективах евроинтеграции балканских государств и возможностях «разморозки» диалога Приштины и Белграда по косовской проблеме.

Берлин, Катарина Лане

Берлин. Другие новости 29.04.19

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