«Игра Престолов» по-албански: посол Косова в США сделала странное заявление

Посол самопровозглашенного государства Косово в США Влёра Читаку сделала странное заявление, публично сравнив жителей Сербии с армией зомби из культового телесериала «Игры престолов», а косоваров – с родом Старков.

«Игра престолов!» – восхищенно отметила албанка в твиттере – Да, дом Старков победил в Великой битве. Если бы мы изъяснялись терминами Косово, Сербия – побеждена, кто же воссядет на Железный трон? Это неважно! Великая война принесла победу! И если кому-то это не нравится, победим и их!»

Эта публикация вызвала волну ответных и нелицеприятных для дипломата реплик. «Если мы говорим о «Игре престолов», то Старки владеют севером, а вы все же пока ещё только югом, как Тайлеры. Проверьте, что стало с ними», «We will be back(c)», «Скажите нет наркотикам!», «Успокойся, Серсея!» – пишут комментаторы в ответ Читаку.

Стоит отметить, что косовский посол известна тем, что поддержала олигарха Драгана Джиласа, финансирующего антиправительственные протесты «1 из 5 миллионов» в Сербии.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 30.04.19

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