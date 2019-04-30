«ЕС уже не помощник»: косовские власти пытаются спрятаться за спину США

Переговоры в Берлине, где при посредничестве лидеров Евросоюза впервые после шестимесячной паузы встретились представители Белграда и Приштины, показали, что решение косовской проблемы во многом будет зависеть от позиции США. По крайней мере, на этом настаивают нынешние власти Косова», пишет «Балканист.ру».

Переговоры проходили в напряженной обстановке. Днем представители Сербии и Косова должны были по отдельности встретиться с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. Однако косовский «премьер» Рамуш Харадинай демонстративно на встречу не явился, а вместо этого решил посетить американское посольство, поскольку Приштину не устраивает позиция ЕС о разграничении территории. О непримиримости албанцев в Косово, которые настаивают на своем безоговорочном признании, свидетельствует наглость, с которой они в резиденции Меркель заявили, что разговаривать с Белградом теперь будут только при подключении к разговору США, так как Евросоюз «неспособен «прогнуть» Сербию на признание, отмечает издание.

В отличие от косоваров, президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его страна открыта к диалогу. «Какими бы ни были разговоры, лучше, когда они есть. А чудес в жизни не бывает», – подвел итог непростого для сербской стороны дня Вучич. Несмотря на то, что Сербия находилась в заведомо более уязвимом и беззащитном положении (никто из представителей стран-участниц балканского саммита не разделяет позицию Сербии) Вучич, тем не менее, поблагодарил руководство Хорватии, Словении и даже Черногории за корректное поведение.

Как отмечает издание, в целом берлинский саммит больше походил на вызов нерадивых учеников к директору школы. Речь канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона изобиловала терпеливыми и мудрыми формулировками о преодолении препятствий на пути к широкой евроинтеграции.

«Мы хотим открытого разговора о важных для региона вопросах. Ведь это касается и нас: вся стабильность Европы зависит от стабильности на Западных Балканах», – заявил Макрон, подчеркнув также, что главная идея берлинского саммита – «понизить градус напряженности в отношениях балканских политиков», чтобы избежать «новых нерешенных проблем».

О решении же ключевого вопроса однозначно высказалась Меркель. «Оно [решение] не должно негативно повлиять на остальные страны региона», – сказала канцлер ФРГ, что ещё раз подтвердило европейскую политику «не мытьем, так катаньем» работать над позицией Сербии по Косово.

Пока в резиденции канцлера ФРГ проходил саммит, в Берлине активизировались лагеря оппозиции (как сербской, так и албанской). Так, на забор у здания правительства Германии был вывешен транспарант «1 из 5 миллионов – Берлин». В то же время митинговали и радикально настроенные албанцы из радикального движения «Самоопределение», которые выступали против переговоров Приштины и Белграда в принципе.

Примечательно, что подобный саммит пять лет назад проходил в Берлине практически в том же составе. У многих представителей Балкан с тех пор изменились должности; поменялся статус стран, которые они представляли. Неизменным остаётся лишь косовский вопрос, который мешает Евросоюзу и НАТО окончательно «заполучить» Сербию.

Берлин, служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 30.04.19

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