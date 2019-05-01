Премьер Сербии «намылила шею» главе албанского правительства

Стали известны новые подробности переговоров в Берлине по косовской проблеме и отмене пошлин, введенных Приштиной на сербские товары. Как заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, глава правительства Албании Эди Рама в очередной раз продемонстрировал, как действуют двойные стандарты.

Брнабич отметила, что в Берлине слышала от Рамы утверждение, что Приштине нужно снять пошлины на сербские товары, ввозимые в Косово. При этом премьер Сербии обратила внимание, что это было «непоследовательно» с его стороны, так как раньше Рама поддерживал введение пошлин, несмотря на нарушение соглашения CEFTA.

«В этот раз на встрече с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном он поменял историю и говорил, что эти пошлины нужно убрать. Я, находясь там на встрече, просто напомнила всем, что Рама был одним из тех, кто поддерживал пошлины, поэтому будет трудно повлиять на их отмену», – заявила Брнабич в интервью телекомпании «Прва».

При этом сербский премьер напомнила о скандальных публикациях Рамы в социальной соцсети «Фейсбук», в которой глава албанского правительства разместил фото двух швейцарских футболистов, которые руками показывают «албанскую курицу или птицу».

Источник: Tanjug/AP

«Это дешевые политические очки, и если бы вы были серьёзным человеком, вы не стали бы это публиковать, понимая что это будет оскорблять, чтобы в конце концов сохранить отличные отношения как с Александром Вучичем, так и со мной, и чтобы не оскорбить людей и страну, которую они представляют», – подчеркнула Брнабич.

Белград, Катарина Лане

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