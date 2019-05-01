В Сербии разоблачили план Тираны по Косово

Лидеры косовских албанцев Рамуш Харадинай и Хашим Тачи находятся под сильным влиянием западных стран, но все делают под диктовку Тираны, цель которой состоит в создании «Великой Албании». Об этом заявил депутат парламента Сербии от Косово и Метохии Милован Дрецун.

В интервью телекомпании Pink, политик отметил, что все предшествующие решения, включая формирование террористической ОВК, было сделаны, чтобы Албания насильственно захватила южную провинцию Сербии и приступила к реализации великоалбанского проекта.

«Тачи и Харадинай имеют абсолютно одинаковые цели. На этом этапе речь идет о выставлении разнообразных условий – пошлин, деклараций, чтобы исключить возможность продолжения диалога и разговор о возможном окончательном статусе Косово и Метохии. Цель состоит в том, чтобы заставить Сербию признать самопровозглашенное государство, а потом объявить об объединении Косово и Албании», – подчеркнул Дрецун.

По оценке политика, косовские лидеры отличаются только различными моделями того, как достичь этой цели – Тачи демонстрирует какое-то более рациональное политическое поведение, в отличие от Харадиная, который, по словам Дрецуна, является грубым и высокомерным.

Что касается пошлин, введенных на сербские товары, Дрецун отметил, что косовские руководители ввели сообща, и добавил, что Тачи, если бы хотел, чтобы они были отменены, должен был пойти на передел политической сцены и исполнительной власти в Приштине.

«Тачи в разговорах с президентом Сербии Александром Вучичем в Брюсселе увидел, что он не сможет добиться от него признания Косово, что Вучич неумолим, и поэтому Тачи открывает некоторое пространство для диалога. Следуя инициативе президента США Дональда Трампа, чтобы оправдать себя перед албанцами, он всегда делает полшага вперед и десять шагов назад», – считает Дрецун.

В то же время политик обратил внимание, что албанская сторона проявила неуважение к пригласившему их на встречу Берлину, поскольку изначально не собиралась на идти на конструктивные шаги, прогресс не был достигнут, за исключением договорённостей о продолжении разговора.

«Я не могу понять, как Берлин и Париж позволили себе эту роскошь организовать такую встречу, которая, что касается косовского вопроса, не была хорошо подготовлена», – заключил Дрецун.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 01.05.19

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