Сербия «застраховалась» от повторения венесуэльского сценария

Сербские власти намерены предотвратить повторение в Белграде украинского «майдана» и сценария госпереворота, который сейчас осуществляется в Венесуэле. Об этом заявил директор канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич.

«Если они (лидеры оппозиции) надеялись, что в Сербии будет «Майдан» или «Каракас», пусть даже не мечтают, никто им здесь этого не позволит», – сказал он.

Джурич, слова которого цитирует портал «Балканист.ру», жестко ответил на выпады оппозиции, которая заявляет, что сербские власти не желают вступать в диалог с коалицией «Союз за Сербию», которая с прошлого года организовывает по всей стране протесты, а 4 мая намерено устроить в Белграде «свободную зону» перед зданием парламента.

На заявление оппозиции о намерении проводить протесты в ежедневном режиме, Джурич заявил, что ей не удастся захватить власть на улицах, а конструктивные разговоры о переменах должны происходить в парламенте страны.

Представитель правительства Сербии также предупредил протестующих, чтобы «они не удивлялись, если в муниципалитетах, где у власти сейчас оппозиционные политики, соберутся люди, чтобы «мирно и демократично» выразить протест и недовольство их действиями».

Примечательно, что с критическим заявлением в адрес оппозиционеров накануне также выступил также министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович. Он назвал лицемерными заявления лидеров «Союза за Сербию» о том, что президент Сербии Александр Вучич якобы отказывается от диалога с оппозицией.

Стефанович напомнил, что несколько дней назад практически все лидеры оппозиции уверяли, что с Вучичем не может быть никакого диалога, что он должен уйти в отставку, и это единственное, что они ожидают от него, а также заявляли, что не заинтересованы в переговорах в парламенте.

«Последние заявления лидеров «Союза за Сербию» о том, что Вучич не хочет с ними говорить, а они – хотят, нужны им, вероятно, для того чтобы получить какие-то политические очки. Одни надеются добыть их в Брюсселе, другие – дома», – подчеркнул глава МВД Сербии.

Напомним, ранее представители оппозиции заявили о намерении организовать альтернативный «народный» парламент 4 мая около здания Скупщины, где также будет создана некая антиправительственная «свободная зона».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 01.05.19

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