Албанский спецназ атаковал сербов на юге Косова

Сегодня албанский спецназ избил дубинками 20 сербов в районе Штрпце, где местные жители вышли на протест против строительства мини-гидроэлектростанции. Против митингующих был применён так же перцовый газ. Четыре человека были арестованы.

Канцелярия по делам Косово и Метохии правительства Сербии призвала международные силы, находящиеся в регионе, принять меры. «Напоминаем войскам КФОР, что сербский народ в районе Штрпце живет буквально в изоляции и подобная демонстрация силы над людьми, выживающими в трудных условиях, не только не гуманна, но и способна вызывать оправданное восстание сербов в Косово», – говорится в заявлении.

Сербские власти призвали международных представителей гарантировать косовским сербам демократическое право на мирное выражение недовольства и не дать полиции злоупотреблять силой и создавать чрезвычайную ситуацию.

Кроме того, сербское правительство обратилось и к самим местным жителям. «Не давайте Приштине повода ещё сильнее усугубить положение сербского народа в Косово, ведь они готовы использовать для этого любую возможность!» – говорится в заявлении.

Судя по последней информации, в больнице всем пострадавшим была оказана помощь, но сейчас местные жители собрались перед районной администрацией, которая ранее обещала, что работы по строительству гидроэлектростанции будут прекращены.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 03.05.19

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