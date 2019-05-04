Сербская оппозиция заняла центр Белграда: готовится концерт за легализацию марихуаны (ФОТО)

В центре Белграда перед резиденцией президента Александра Вучича установлен белый шатер, который, как предполагается, станет частью так называемой «Свободной зоны» оппозиционеров после сегодняшнего протеста «1 из 5 миллионов» и концерта за легализацию марихуаны.

В Пионерском парке сербской столицы, которые пытаются занять оппозиционеры, включен автоматический полив газона, что, вероятно, призвано помешать планам разместить там палатки. Впрочем, представители оппозиции закрывают распылители пластиковыми бутылками.

Тем временем на месте протеста появился один из лидеров оппозиционной коалиции «Союз за Сербию» Вук Йеремич, а рядом с парламентом начинает собираться молодежь в ожидании концерта за легализацию марихуаны.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 03.05.19

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