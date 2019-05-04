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Суббота, 4 мая 2019, 22:34 мск

Новости Балканы

Под звуки наркоконцерта: сербская оппозиция вышла на очередной марш протеста (ВИДЕО)

Сегодня вечером в центре Белграда началось очередное протестное шествие. Участники антиправительственной демонстрации прошли перед зданием парламента в сторону резиденции президента Сербии под звуки концерта в поддержку легализации марихуаны.

Антиправительственная акция в Белграде

Накануне акции в Пионерском парке напротив резиденции главы Сербии был установлен белый шатер, который, как предполагается, станет частью так называемой «Свободной зоны» оппозиционеров после сегодняшнего протеста. Возле шатра собрались несколько десятков противников действующих властей, среди них появился мужчина со сливным бочком.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 04.05.19

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Метки / Политический кризис в Сербии

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