Скандал в Белграде: жители сербской столицы ополчились против оппозиционера

Жители Белграда ополчились против оппозиционера – председателя белградского района Стари Град Марко Бастача, который в очередной раз с помощью своих соратников заблокировал ремонт площади Республики в центре сербской столицы на сутки.

«Бери мотыгу и работай! Не можешь сам, не мешай другим!» – было заявлено на акции, направленной против чиновника, который почти каждый день останавливает стройку.

Регулярные блокады ремонтных работ мешают не только местным жителям, но и туристам, которые весной традиционно приезжают насладиться атмосферой сербской столицы. Сейчас центр города заставлен оградами и перекопан, но работы никак не могут завершиться из-за протестных акций оппозиционеров.

Сегодня жители буквально вытолкали Бастача взашей под плевки и ругательства, после чего оппозиционер заявил журналистам, что против него ополчились сторонники правящей Сербской прогрессивной партии. Он также сказал, что намерен органихзовать 16 июня референдум, на котором горожане смогут выразить своё мнение о власти, «которая меняет облик города и угрожает качеству жизни граждан».

Стоит отметить, что заместителя мэра Белграда Горан Весич, на чьей отставке настаивает оппозиционер, сообщал, что против Бастача подана ещё одна очередная жалоба в суд «по причине блокады работ на площади Республики, угроз строителям и порчи госимущества».

Примечательно, что в соцсетях белградцы уже требуют ареста оппозиционера Бастача.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 07.05.19

Во Франции собирают подписи за отмену признания Косова. / Сербов решили линчевать в косовском «трибунале». / Авиакатастрофа в «Шереметьево»: президент Сербии передал соболезнования Путину. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»