Сербская оппозиция давит на Косово: сдадут

Лидер движения «Двери» и оппозиционной коалиции «Союза за Сербию» Бошко Обрадович обвинил действующего президента Сербии Александра Вучича в том, что тот якобы давно признал бы независимость Косово. Поводом для такого заявления стало высказывание главы республики, что Косово в будущем получит независимость, потому что его план урегулирования «не прошел».

Вучич ранее в интервью телеканалу «Пинк» обвинил представителей сербской оппозиции в нежелании участвовать во «внутреннем диалоге» о Косово и Метохии, который он инициировал для публичного обсуждения возможных вариантов урегулирования. Несмотря на то, что большинство участников «внутреннего диалога» высказалось за сохранение конфликта в замороженном состоянии, Вучич выступил с инициативой «территориального разграничения Косово», утверждая, что статус-кво сохранить невозможно. После встречи с представителями правительства самопровозглашенной республики в Приштине и лидерами Германии и Франции 29 апреля в Берлине президент Сербии назвал план по урегулированию территориального вопроса провалившимся, пишет портал «Балканист.ру».

«То, что я предлагал, не прошло из-за чудовищного давления отдельных стран и их разведслужб, которые использовали политические, медийные и другие рычаги», – заявил Вучич.

Комментируя эту ситуацию, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко обратил внимание, что представители оппозиции явно лукавят. «Слова Обрадовича – враньё. Александр Вучич является президентом с 2017 года, перед этим он довольно долго был на посту премьер-министра. Он и представляемые им силы обладают всей полнотой власти в стране, и если бы они хотели провести в жизнь это решение, они бы сделали это давно», – констатировал эксперт.

Бондаренко считает, что сербский президент в условиях жесткого давления пытается сохранить достигнутые договоренности. «Вучич был поставлен в условия ведения переговоров в «брюссельском» формате, разговоры в этом ключе начались ещё в 2011 году. Сейчас его позиция – сохранить то, что можно сохранить. Поэтому со стороны представителей движения «Двери» подобные заявления – это провокация», – подчеркнул Бондаренко.

Политолог также напомнил, что те, кто сейчас развивает оппозиционную деятельность, ранее уже были у власти и оставили нынешнему руководству страны в наследство нерешённый косовский вопрос. «Все политические предательства и проигрыши произошли после ухода Слободана Милошевича, когда страной руководили представители Демократической партии, а именно [Борис] Тадич и его окружение, которое стоит за всеми сербскими протестными активностями. Как говорится, «чья бы корова мычала!» – ведь эти люди, которые стоят за Обрадовичем, были у власти в Сербии более 10 лет – с 2000 по 2012 год, и все вопросы по Косово, которые актуальны сейчас, были заложены именно в то время. Брюссельское соглашение, несмотря на то, что имеет много минусов, все же является попыткой договориться с привлечением в качестве участника переговоров Европы, которой раньше не было», – заключил Бондаренко.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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