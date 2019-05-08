«Можете меня убить, свергнуть…» Президент Сербии озвучил принципиальную позицию по косовской проблеме

Президент Сербии Александр Вучич однозначно дал понять, что пока он занимает должность главы государства, признания Косова официальным Белградом не произойдёт. Его заявление стало ответом на спекуляции на тему косовского вопроса со стороны оппозиционного «Союза за Сербию», представители которого обвинили Вучича в желании «сдать» спорную территорию.

«Пока я на посту президента, я не признаю Косово в существующих границах, и это моё послание всем, и англичанам и немцам. Можете меня убить, свергнуть, я не признаю Косово. Через пятнадцать лет это, может быть, сделает другой президент, но только не я», – заявил Вучич в своём выступлении на государственном телевидении, которое цитирует портал «Балканист.ру» .

Сербский лидер также отметил, что когда слышит заявления некоторых оппозиционеров, бывших некогда у власти, у него возникает «ощущение, что мы на конкурсе красоты, где все толкают речи про мир во всем мире». «Я слушаю эти пустые разговоры уже месяцами, а когда им задаешь конкретный вопрос о решении косовского вопроса – ответа нет. Все сводится к тому, что я – предатель и подпишу капитуляцию в Берлине», – раздраженно прокомментировал президент обвинения оппозиции.

Вучич подчеркнул, что, когда он предлагает компромисс, за этим следуют обвинения оппозиции в том, что в угоду евроинтеграции он «сдаёт Косово». А когда он заявляет о том, что не признает независимость Косово, то начинаются обвинения в торможении пути в Евросоюз. «Я говорю вам, предложите мне решение! Кто этот Эйнштейн или Ньютон и какую формулу он мне предложит, чтобы избежать той или иной критики? Нет такого решения», – констатировал президент Сербии.

По его мнению, отсутствие в обществе компромисса может привести к тому, что Сербия потеряет шанс на возвращение каких бы то ни было территорий вообще. «Ситуация весьма тяжелая. Мы попытались вернуть то, что было потеряно, но встретили отпор не только могущественных сил извне, но и противников внутри нашей страны. И этими факторами была исключена возможность, что в результате Сербия что-то получит. Я не могу предложить общественности обсуждать решение, которое не нашло поддержку ни у противоположной стороны, ни у международного сообщества», – сказал Вучич и добавил, что его идея разграничения территорий была «правильная и правовая», но, к сожалению, не прошла.

Стоит отметить, что в эти дни у крыльца президентской резиденции оппозиция установила шатёр и дежурит днём и ночью, следя, во сколько президент страны приходит на работу и во сколько уходит. «Пусть протестуют, меня все равно не будет в Белграде ближайшие три дня», – прокомментировал эту активность Вучич.

Президент Сербии уезжает в Тирану на саммит западно-балканской шестёрки стран «Брдо-Бриони», который пройдет 8 и 9 мая.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 07.05.19

«Только идиот поверит»: сербская оппозиция перешла последнюю «косовскую черту». / Сербская оппозиция давит на Косово: сдадут. / Скандал в Белграде: жители сербской столицы ополчились против оппозиционера. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»