Еще одна албанская провокация: признайте геноцид – или не пустим в Косово

Албанское руководство Приштины готовит провокации против сербских чиновников, которые будут приезжать в южную провинцию. Вполне возможно, что для въезда в Косово от них будут требовать подписать резолюцию о признании косовской независимости.

Как стало известно из неофициальных источников, поставить подпись на заявлении о том, что «Сербия совершила геноцид в Косово» на административном переходе между центральной Сербией и Косово, станет необходимым условием для чиновников из Белграда, которые хотят, въехать на территорию Косово и Метохии. Албанские власти самопровозглашенной республики придумали такой способ, поскольку Приштина не имеет реального механизма заставить Белград признать, как они утверждают, «геноцид, который произошел в Косово и Метохии в 1998 – 1999 годы»

Вероятно, такое требование будет вытекать из резолюции о «осуждении геноцида, преступлениях против человечества и военных преступлениях бывшего государственного режима Сербии в Косово», проект которой был принят во вторник специальной комиссией косовского парламента. Не исключено, что такое обязательство будет включено в закон, предусматривающий ответственность за отрицание вины сербов в преступлениях на территории Косово, подготовка которого была инициирована в начале апреля этого года с подачи министерства юстиции самопровозглашенной республики.

Такие неадекватные меры албанских властей региона связаны также с повестками, которые готовит специальный суд по преступлениям Армии Освобождения Косова в Гааге. Приштинская «Газетаекспрес» (Gazetaekspres) пишет, что в ближайшие дни некоторые из известных личностей, бывших полевых командиров АОК, которые дружат с политической верхушкой Косово, отправятся в Гаагу и они из региона Дренице и Митровице.

В то время как власти Косово инициируют создание трибунала по преступлениям Сербии, существующий трибунал по преступлениям, совершенным албанцами, разорвал политическую сцену, – пишет «Газетаекспрес», уверяющая, что первые обвинения бывшим командирам Армии Освобождения Косова будут предъявлены в этом году. Источники издания утверждают, что это «главная причина, по которой после 20 лет косовские лидеры пришли к выводу о количестве и чудовищности преступлений, совершенных сербами в Косово».

Напомним, что ещё до введения пошлин на сербские товары, 1-го ноября прошлого года власти Приштины объявили, что чиновники из высшего политического руководства Белграда не могут переходить через административные переходы между Сербией и Косово, в противном случае они будут арестованы. На все приграничные полицейские пункты на были разосланы списки нежелательных лиц, в числе которых премьер-министр Сербии Ана Брнабич, министры сербского правительства Ивица Дачич, Александр Вулин, Небойша Стефанович, Зорана Михайлович, председатель Скупщины Майя Гойкович, а также судьи Конституционного и Верховного кассационного судов.

Примечательно, что министр внутренних дел самопровозглашенной республики Экрем Мустафа заявил, что будет принято решение о непризнании на территории Косово водительских прав, выданных в Сербии. Он попросил обсудить это во вторник на заседании косовского правительства, но премьер-министр Рамуш Харадинай не разрешил внести изменения в повестку дня. Мустафа утверждает, что эта тема будет рассмотрена на следующей неделе.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 08.05.19

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