Сербская «демократическая» оппозиция скатилась в тоталитаризм

Сербская оппозиция, выступая с требованием о запрете двух крупнейших политических партий страны, демонстрирует свою несостоятельность – таких идей, которые озвучены «Союзом за Сербию», нет даже в самых тоталитарных государствах. Об этом заявил министр энергетики Сербии Александр Антич, комментируя призывы оставить вне закона Прогрессивную и Социалистическую партии.

«По-человечески я могу понять, что «Союзу за Сербию» становится всё труднее, потому что их публика на субботних демонстрациях осыпается, но что они скажут собравшимся в следующую субботу, когда на улице их будет еще меньше? То, что нужно расстрелять всех из Прогрессивной и Социалистической партий?» – отметил Антич.

По его оценке, жесткие заявления оппозиционеров не могут скрыть тот факт, что уличные протесты оппозиции рушатся и приближаются к неизбежному концу. «Однако просить о запрете двух крупнейших политических партий в Сербии – это вообще безумно, вне всякого правового и политического разума, которые в «Союзе за Сербию представляет адвокат Владимир Гайич. Они хотят запретить большинству граждан Сербии думать и выбирать своих представителей в правительстве. Таких идей постыдились бы даже самых жестокие тоталитарные режимы, не говоря уже о демократических странах, которые постоянно упоминаются людьми из «Союза за Сербию», – констатировал министр.

«Сербия – демократическая страна, и в ней нет и не будет запрета свободной воли граждан выбирать своих политических представителей, а Гайич и его лидеры пусть объяснят своим малочисленным последователям, почему они хотят, чтобы в Сербии был установлен тоталитаризм», – заключил Антич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 13.05.19

Позор Вашингтона: министр обороны Сербии посоветовал помолчать послу США. / Европе угрожает новая балканская война. Определены наиболее вероятные сценарии решения косовской проблемы. / Двойные стандарты: российский газ ударил по Сербии. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»