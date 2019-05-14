Балканская проблема: куда могут завести «албанские игры»

Балканская проблема вновь переживает период обострения, которое усиленно провоцируют албанские власти. К чему это может привести, в авторской колонке для РИА «Новый День» рассуждает политический обозреватель, известный публицист Дмитрий Бабич.

Мирный процесс на территории бывшей союзной Югославии может быть только комплексным. И вот тут возникает странное, часто повторяющееся совпадение: как только появляются перспективы, скажем, у косовского урегулирования, кто-то стремится обострить черногорско-сербские отношения. Или подбросить песок в и так со скрипом работающий государственный механизм Боснии и Герцеговины. Думаю, именно в этом контексте следует рассматривать цепочку странных событий, заслонивших в мировых СМИ действительно важный сдвиг в европейско-балканской политике – смягчение позиции Евросоюза по косовскому урегулированию на недавнем «балканском саммите» в албанской столице Тиране.

Стоило главе европейской дипломатии Федерике Могерини на этом саммите призвать косовское руководство снять стопроцентные тарифы на ввозимые в край сербские товары, как последовал целый ряд неприятных обострений. Во-первых, в Подгорице был вынесен приговор по делу о 14 участниках так называемого государственного переворота в Черногории – истории темной, со множеством недоговорок и очевидной лжи, но, тем не менее, закончившейся осуждением на реальные срока ряда сербских граждан. Получили по 15 и 12 лет (правда, in absentia – то есть при отсутствии обвиняемых в зале суда и без надежды на исполнение приговора) двух россиян – якобы сотрудников ГРУ Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова. Очевидно, расчет устроителей этого действа, которое даже хорватская пресса называет «политическим спектаклем», был на острую реакцию в Белграде, а может, и в Москве. Правда, расчет этот не оправдался. Во-вторых, на полях саммита в Тиране вдруг якобы случайно происходит вполне публичный разговор албанского премьера Эди Рамы и «президента» Косово Хашима Тачи о «национальном объединении» (по сути, о «великой Албании»). И вот тут уже острая реакция министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича не могла не последовать. «Мы, значит, сидим за столом переговоров, а они (албанцы) под столом форсируют создание великой Албании. Мы, может, и маленькие, но мы не глупые!» – цитирует сербская пресса Ивицу Дачича.

Ко всем этим странным событиям теперь добавились и беспорядки в Тиране, где оппоненты нынешних албанских властей применяют «коктейли Молотова», еще раз ставя под сомнение их договороспособность.

Таким образом срывается наметившийся позитивный тренд, в который и Белград, и Брюссель вложили изрядный политический капитал: сербский президент Александр Вучич отправился во «враждебную» с девяностых годов Тирану, а глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини впервые за много лет по сути поддержала позицию Белграда. Могерини пошла против устоявшихся антисербских стереотипов, заявив, что для разблокировки диалога между Белградом и Приштиной необходимы мирные действия косовских (то есть, по сути, избранных этническими албанцами) властей – нужно, чтобы Приштина сняла убийственные пошлины на товары, доставляемые из Сербии в Косово. Напомним, что эти недавно введенные Приштиной пошлины стали главной причиной тяжелого экономического положения сербских анклавов в Косово, которые этой зимой оказались на грани голода.

«Я убеждена, что, если бы тарифы были отменены сегодня вечером, я бы уже завтра утром назначила новый раунд диалога [между сербскими и косовскими представителями]. Это будет трудно и больно, как обычно, но, возможно, все-таки продуктивно. Однако в отсутствие подходящей атмосферы я не вижу перспективы продолжения диалога. Теперь ответственность лежит на тех, кто принимает решение в Косово», – цитирует Могерини старейшее балканское издание – белградская газета «Политика».

Кто же может стоять за недавними обострениями, в чьих они интересах? Рассматривая позиции действующих в регионе акторов, сайт «Балканист» отмечает разногласия по косовскому и сербскому вопросу не только между США и ЕС, но и внутри руководства США. Процитируем это наблюдение «Балканиста»:

«Госдеп считает возможным компромисс между сербами и албанцами, а также рассматривает возможность уступок сербской стороне (в том числе выступает за план разграничения, свидетельство тому – декабрьские письма Трампа президенту Косово Хашиму Тачи и президенту Сербии Александру Вучичу с призывами использовать «исторический момент»). А в ЦРУ не готовы отступать от идеи максимального выигрыша албанской стороны по своим внутренним соображениями (в значительной степени из-за возможности потери контроля над теневыми транспортными коридорами). Любые уступки сербской стороне дискредитируют мощь данной американской службы, которая наиболее активно лоббировала интересы бескомпромиссно настроенной части косоваров».

Если принять эту версию, то недавний гротескный процесс в Подгорице против 14 «заговорщиков», пытавшихся якобы убить черногорского лидера Мило Джукановича прямо в день выборов в Черногории в октябре 2016 года, – выглядит, как типичная заготовка американского «глубинного государства», цель которой – усложнение черногорско-сербских и черногорско-российских отношений в момент наметившегося прогресса на переговорах по Косово.

С юридической точки зрения, версия о двух незадачливых работниках ГРУ, которые для ликвидации Джукановича наняли несколько нескольких убийц чуть ли не на рынке и действовали в надежде на нескольких переодетых «сербских националистов», – эта версия не выдерживает никакой критики. Тем не менее, в медийном плане усиленно проталкиваемая англосаксонской прессой история о «русском путче» в Черногории работает. Так, британская «Дейли телеграф» называет НЕСОСТОЯВШИЙСЯ в любом случае путч «кровавым переворотом» – и ничего, западный читатель все это кушает, а упоминания о «перевороте» уже попали в официальные документы ЕС и конгресса США. Свое восхищение вердиктом в отношении 14 человек, в общей сложности получивших более 60 лет тюрьмы за так и не состоявшиеся «теракты», уже выразили не только дипломаты США и Великобритании, но и руководство НАТО, представляющее всех членов альянса, в том числе и дружественные к России страны. Что же касается России, то реально наши граждане в этой истории не пострадали: якобы являвшиеся сотрудниками российской разведки Эдуард Шишмаков и Владимир Попов уехали из Черногории еще в начале расследования и сидеть «припаянные» им 15 и 12 лет соответственно, скорее всего, не будут. Отсюда – относительно приглушенная реакция Москвы на, мягко говоря, странный суд в Подгорице.

Но, похоже, главной мишенью устроителей подгорицкой провокации и их американских кураторов были сербско-черногорские отношения. Совершенно очевидно, что вынесенный в Подгорице вердикт способен взбудоражить общественное мнение в Сербии. Несправедливость в отношении сербских и российских граждан способна оттолкнуть людей от пользовавшейся мощной поддержкой Сербской прогрессивной партии – политической базы президента Вучича. Получившие по пять лет, но отказывающиеся сдаться черногорской юстиции депутаты черногорского парламента – Андрия Мандич и Милан Кнежевич – напрямую обращались за помощью к сербскому руководству, и это стало достоянием гласности в сербских масс-медиа. При этом Мандич напрямую говорил, что за обвинением и всем процессом стоял самый влиятельный человек в Черногории – Мило Джуканович, вот уже почти 30 лет на разных должностях определяющий судьбу этого народа. Вучич пока старается не комментировать историю с Мандичем и Кнежевичем, поскольку явно не хочет осложнять и так непростые переговорные процессы по Косово и по вступлению Сербии в ЕС.

Сомнительность происходящего в Подгорице очевидна даже для традиционных критиков сербского национализма. Так, хорватское издание «Ютарний лист» отмечает уверенность черногорской оппозиции, что процесс в Подгорице является политическим и служит сохранению власти Джукановича.

Другое хорватское издание, «Вечерний лист», отмечает, что «если бы не этот так называемый переворот, нынешние черногорские власти могли бы оказаться сегодня в положении оппозиции». А потому процесс очень напомнил хорватским журналистам политический фарс. Газета также выражает недоверие «бывшему коммунисту Джукановичу, находящемуся у власти уже три десятка лет».

Впрочем, хорваты тут могут быть и не вполне объективны. Они, как известно, винят Джукановича в нападении на Дубровник в начале девяностых. Тогда в этот древний приморский город со смешанным сербско-хорватским населением вошло «ополчение» во главе с Джукановичем, позиционировавшим себя как сторонника Милошевича и защитника сербского населения. И западная пресса тогда Джукановича ох как не любила. Но, видно, все течет, все изменяется. И сегодня все та же западная пресса Джукановичу верит.

Москва, Дмитрий Бабич

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