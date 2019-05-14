Косовонаше: церковь поддержала президента Сербии

Патриарх Сербской Православной Церкви Ириней принял президента республики Александра Вучича во время святого архиерейского собора и поддержал лидера страны в борьбе за Косово и Метохию.

«Все видят, что Вучич геройски борется за страну, народ и Косово. Мы не сдадимся в борьбе за Косово!» – заявил предстоятель.

Патриарх подчеркнул, что в этой ситуации «много зависит от тех, кто поддерживает нас и тех, кто поддерживает другую сторону». Глава СПЦ сказал, что его поражает сила и энергия президента, необходимые для непростых разговоров. «Меня изумляет, как он выдерживает это, и я молюсь Богу, чтобы дал ему сил и мудрости в роли президента страны», – сказал предстоятель и обратил внимание, что это не только его личное мнение, но и мнение всего архиерейского собора.

Вучич со своей стороны сказал, что сообщил участникам собора обо всех важных для страны переговорах и «они обменялись мнениями по волнующим всех актуальным вопросам».

«Один из владык сказал: что бы ты ни делал, Вучич, ты во всем будешь один виноват, и я прекрасно понимаю, что он имел в виду», – отметил президент Сербии и признался, что был искренен в своих стремлениях донести до православных отцов мысль о том, что в нынешних условиях нельзя допустить разногласия, которые могут дорого обойтись стране.

Отметив, что встреча была исключительно важна, Вучич сообщил, что он не из тех, кто считает, что у Церкви не может быть своего мнения. «Важно знать его, ведь Сербская православная церковь всегда помогала выстоять нашему народу», – подчеркнул глава республики.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 14.05.19

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