«Лжец и преступник»: министр обороны Сербии выступил с обвинениями в адрес главы самопровозглашенного Косово

Министр обороны Сербии Александр Вулин жестко отреагировал на заявление президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи о том, что за 20 лет никто из Сербии не был осужден за «массовые убийства в Косово». Вулин назвал Тачи «лжецом и преступником», а его обвинения счел безосновательными и призвал к суду в отношении косовских албанцев за преступления против сербов.

«Кто убил двухлетнего Данила Цокича на коленях беременной матери, кто убивал детей в Гораждевце? Кто расстрелял жителей в Старом Грацке. Кто убил сербов на Радоньечком озере? Почему братья Мазреку не были осуждены за изнасилование и убийство двенадцатилетней девочки в селе Клечка? Кто был осужден за массовые захоронения в Волуйке? Кого осудили за убийство свидетеля в процессе против Харадиная? Кто осужден за убийство и торговлю органами похищенных сербов, где приговоры за убийства, поджоги и изгнание сербов во время погромов 2004 года?» – спросил Вулин, комментируя заявления Тачи.

При этом министр обороны Сербии напомнил, что албанцев по переписи населения в Косово теперь больше, чем до войны, а сербов на 250 000 меньше.

«Когда кто-нибудь из шиптаров (косовских албанцев) будет отвечать за этническую чистку? Тачи – лжец, но ещё и преступник. Когда-то мир должен будет признать, что он дал шиптарским террористам власть и свободу. Я надеюсь, что признание ошибки произойдет до того, как Великая Албания подожжет Балканы», – заявил министр обороны Сербии.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 14.05.19

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