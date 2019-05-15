«Перед угрозой»: черногорские сербы объединились в союз

В Белграде объявлено о создании «Союза сербов из Черногории». Как сказал его руководитель Желько Чурович, организация будет опираться на традиционные ценности сербского народа и защищать его права и интересы в Черногории, передает портал «Балканист.ру».

Председатель президиума «Союза» Йово Дробняк со своей стороны обратил внимание, что создание новой организации продиктовано текущим положением вещей.

«Всё сербское в Черногории находится под угрозой – оно находится под угрозой и материально, и культурно, и религиозно. Мы будем уважать матушку-Сербию, и мы ничего не будем делать без её одобрения», – подчеркнул Дробняк.

Напомним, ранее на заседании парламента Сербии лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель предложил ужесточить отношения с Черногорией. Поводом для такого заявления стали события 9 мая, когда в Черногории были вынесены приговоры сербским гражданам в связи с попыткой организации «государственного переворота».

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 15.05.19

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