В шоке даже США: косовское правительство назначает военных преступников на высокие должности

Посольство США в Приштине выразило озабоченность и неодобрительно высказалось о том, что в правительстве Косово находится место не только осуждённым за военные преступления, но и необразованным, непригодным для работы на государственных должностях персонам.

Посол США в Приштине Филипп Коснет высказал мнение, что в косовском правительстве должны работать чистые перед законом чиновники – получившие образование, специалисты, а не преступники, не закончившие университет.

«Подобная позиция подрывает общественное доверие, которое Косово пытается построить, лишает страну возможности иметь во главе компетентных лидеров, а также оскорбляет память жертв преступлений прошлого», – говорится в сообщении на сайте американского диппредставительства.

Посольство США предупреждает, что такая ситуация остановит движение Косово в строительстве интернационализма, который «мог бы сделать страну желанным партнером для других государств и укрепить позиции противника, утверждающего, что в Косово нет силы закона».

Американские дипломаты рекомендуют косовским властям отстранить от должностей всех, кто замешан в тяжких преступлениях, а также всерьез задуматься о том, какие лица представляют Приштину перед мировой общественностью. «Мы призываем косовских лидеров серьезно принять эту проблему и перестать назначать лиц, которых посольство уже упоминало, и чей выбор ведёт к краткосрочным целям, а не легитимным потребностям граждан», – говорится в заявлении.

Примечательно, что американский посол ранее осудил назначение на должности военных преступников Сулеймана Сельми и Насера Шалье.

Сулейман Сельми, бывший командир Освободительной армии Косово, был осуждён на шесть лет тюрьмы за насилие над мирными гражданами, но условно-досрочно вышел на свободу этой зимой. Практически сразу он был назначен советником премьера Рамуша Харадиная, который также состоял в рядах Освободительной армии Косова.

Насер Шалье, нынешний директор агентства по приватизации, был осужден ЭУЛЕКСом за мучения, издевательства и убийства албанских и сербских граждан в лагере Клечка вместе с Фатмиром Лимаем, заместителем премьера Харадиная. После его назначения шефом комиссии по переговорам с Белградом, из Сербии последовала волна возмущения.

Марко Джурич, директор канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии обращал внимание: Лимай – «один из самых жестоких командиров террористической Освободительной армии Косово, и остальные члены комиссии тоже участники этой группировки и их руках так же в крови наших сограждан». В то же время министр обороны Александр Вулин назвал это назначение «издевательством над разумом и идеей диалога».

Комментируя эти события, сербский аналитик Неманя Старович отметил, что «назначение личностей, осуждённых за военные преступления, в косовском правительстве обычное дело, учитывая природу порядка, установившегося с 1999 года в южных районах Косово, которыми практически без исключений управляют участники Освободительной армии Косово».

При этом эксперт обратил внимание на тенденцию последнего времени. «Лидеры албанцев перестают слушаться актуальной власти Дональда Трампа. Приштинские власти ввели стопроцентные пошлины на сербские товары и приняли решение о формировании собственной армии после американских выборов «на пол-мандата» в ноябре прошлого года, когда Демократическая партия вернула контроль в Конгрессе, а шефом комитета иностранных дел назначила албанского лоббиста Элиота Энджела» – сказал Старович и подчеркнул, что приглашение Хиллари Клинтон и Мадлен Олбрайт на празднование 20-летия НАТОвский агрессии против Югославии было «посланием» нынешней американской администрации.

Тем не менее, Вашингтон в своих руках крепко держит судьбы всех видных албанских политиков, считает Старович. «Специальным судом по расследованию военных преступлений руководит американец Джек Смит и, как считают многие, он уже в этом году может выдвинуть обвинения в адрес Хашима Тачи и Даута Харадиная», – отметил эксперт.

Напомним, на этой неделе брат косовского премьера Даут Харадинай вместе с президентом Косово Хашимом Тачи вызван в Специальный Суд в Гааге для дачи показаний о фактах военных преступлений.

«Последнее сообщение американского посольства в Приштине – это намёк на «проклятие Киссинджера», где говорится, что опасно быть врагом США, но быть их другом может стать и вовсе фатальным», – заключил балканский политолог.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 15.05.19

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