Косовские военные преступники «спрячутся» за резолюцией о геноциде

Сегодня парламент самопровозглашенной республики Косово намерен решить вопрос о формировании «государственной комиссии по созданию трибунала по совершенному сербами геноциду», а также утвердить проект резолюции о геноциде, который, как говорится в этом документе, «бывший режим сербского государства совершил в Косово».

Предполагается, что после обсуждения этих вопросов, депутаты также рассмотрят предложения о строительстве «Музея геноцида» и «Мемориала изгнания», который они планируют построить на железнодорожной станции в Приштине.

Финальный вопрос повестки дня – определение даты, когда в самопровозглашенной республике Косово будет отмечаться «День геноцида албанского населения Сербией».

Вопрос, что именно косовские албанцы хотят достичь этими действиями, кроме дестабилизации всего балканского региона, остается открытым. «Среди причин может быть то, что они просто хотят спровоцировать, и «показать зубы» Сербии, которая ведёт дипломатическую деятельность мешающую получить им кресло в ООН и уже привела к отзыву признания независимости Косово некоторыми странами, не дающую им возможность членства в крупных международных организациях – таких, как Интерпол и ЮНЕСКО...» – сказал источник в парламенте Косово в интервью изданию «Блиц».

По его словам, причину, возможно, следует искать и в том, что ряд бывших членов так называемой Армии освобождения Косова (АОК) в последнее время получили повестки в Специальный суд в Гааге, который рассматривает военные преступления косовских албанцев. Поэтому эта история с «геноцидом» придумана теми, кто хочет отвлечь внимание от того, что известные люди, в том числе брат премьер-министра Косово Даут Харадинай и президент самопровозглашенной республики Хашим Тачи, должны явиться на эти слушания.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 16.05.19

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