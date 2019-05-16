Политическая незрелость: сербская оппозиция опять пытается надавить на Церковь

Сербская оппозиция высказала очередное недовольство действиями Патриарха Сербского Иринея – его встречей во время Святого архиерейского собора с президентом республики Александром Вучичем. В частности, лидер движения «Двери», устраивающего в стране марши протеста «1 из 5 миллионов», Бошко Обрадович обрушился с критикой на Церковь за ее якобы нежелание вступать в диалог с противниками действующей власти.

На пресс-конференции оппозиционер заявил, что «Патриарх и верхушка Сербской православной церкви имеют право и обязанность встречаться не только с президентом, но и с оппозицией, чтобы обсудить важные вопросы в стране, в том числе и косовский. СПЦ после разговора с нами могла бы получить более полную картину ситуации в Сербии», цитирует его слова портал «Балканист.ру».

Обрадович заявил, что президент Сербии якобы «распространяет ложь, ненависть, конфликты и пропаганду против своих политических противников» и был приглашен не на сам собор, а лишь приём в патриаршем дворе. По словам лидера «Дверей», оппозиция тоже могла бы туда пойти, «чтобы пресвятые отцы могли услышать и оппонентов пропаганды».

«Сербская православная церковь – не личная церковь Сербской прогрессивной партии и Вучича, поэтому всякий, кто думает, что хочет таким образом поддержать власть, теряет миссию объединения сербского народа», – апеллировал лидер оппозиционного движения к патриарху. Он также заявил, что Сербская православная церковь должна стать посредником в диалоге между властью и оппозицией.

Между тем, балканский аналитик Томислав Кресович не разделяет подобной позиции. По его мнению, перекладывать на Предстоятеля Сербской церкви роль третейского судьи неправильно.

«Патриарх может призвать к миру и христианской любви, которая способна своей силой влиять на ключевые вопросы в стране. Но Патриарх не может быть арбитром между властью и оппозицией. Оппозиция имеет полное законное право просить встречи с настоятелем Сербской православной церкви, и диалог между властью и оппозицией нужен, чтобы направить общую энергию на решение острых вопросов, но требовать от Патриарха стать в нем арбитром нельзя, этот выпад – политически незрелое требование», – считает эксперт.

Напомним, что несколькими неделями ранее, во время 20-й годовщины бомбардировок НАТО Югославии, когда Патриарх Сербский Ириней призвал народ сплотиться в трудные неспокойные времена, сербская оппозиция обвинила владыку в том, что он влезает в политику и вмешивает Церковь в светские дела.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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