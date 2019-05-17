Косовские власти готовят самосуд: доказали «сербский геноцид» фотографией из Ирака

Депутаты парламента самопровозглашенной республики Косово приняли резолюцию о «геноциде, преступлении против человечности и военных преступлениях бывшего режима сербского государства, совершенных в Косово». Одним из «доказательств» стала фотография «жертвы сербов», которая была сделана в Ираке и не имеет отношения к событиям Косово.

«Доказательство» представила депутат косовского парламента от Демократической партии Флора Бровина во время обсуждения резолюции. Она заявила, что на фотографиях видно, как «сербские военные насилуют албанскую женщину в Косово», а вокруг неё мертвые члены ее семьи. Эффектный приём Бровины растиражировали местные СМИ, но затем журналисты выяснили, что фото было сделано в Ираке и не имеет отношения к действиям сербских военных в Косово.

Тем не менее, за резолюцию о «геноциде» единогласно проголосовали 79 косовских парламентариев. При этом в заседании не принимали участие депутаты от сербской общины.

Кроме того, парламент Косово сформировал «Государственную комиссию по созданию трибунала по совершённому сербами геноциду в Косово» и принял решения о строительстве «Музея геноцида» и о строительстве «Мемориала изгнания» на железнодорожной станции Приштины.

При этом председатель косовского парламента Кадри Весели заявил, что его республика разочаровалась в Международном трибунале, который был единственным, кто имел полномочия и ответственность за судебное разбирательство по военным преступлениям, но результаты его работы косовских албанцев не устраивают.

«Республика Косово глубоко верила в международную справедливость все эти годы. Мы верили, что преступления геноцида, совершенные Сербией в Косово, получат необходимый ответ от этого механизма правосудия. Однако сегодня мы чувствуем себя глубоко разочарованными, когда видим, что этого не произошло», – заявил Весели, фактически дав однозначно понять, что косовские власти готовятся организовать самосуд.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 16.05.19

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