«Пора вводить войска»: Косово готовит массовые аресты сербов

Предстоящие в воскресенье, 19 мая, выборы в четырех общинах на севере Косово, где проживает с сербское большинство, могут закончиться полицейской провокацией косовских властей и массовыми арестами сербов. Такие опасения высказал президент Сербии Александр Вучич в интервью государственной телерадиокомпании РСТ.

«Они хотят арестовать 26 сербских офицеров с севера Косово и ещё 15 человек якобы по подозрению в коррупции, чтобы оставить Косовскую Митровицу без защиты и иметь возможность устроить грязные провокации против сербского народа!» – заявил Вучич.

По его мнению, это может привести к окончательному овладению косоварами территорий, где живут сербы. «А потом они бы сказали – вы стоите перед совершившимся фактом, как это сделали хорваты перед операцией «Буря» (военная операция 1995 года, когда Хорватия «зачистила» от сербского гражданского населения территории Сербской Краины и 250 000 беженцев вынуждены были искать убежище в Сербии)», – отметил Вучич и сообщил, что известил международные организации о готовящихся провокациях.

Стоит отметить, что информация о предстоящей провокации взорвала соцсети. Сербы спрашивают: «Кто нас защитит в таком случае? Какие действия предпримет Сербия?»

«Пора вводить войска!», «Если мы знаем, что будут аресты, надо действовать на опережение, если не получится, нужно защищать свой народ, третьего не дано!» – говорится в комментариях пользователей соцсетей. Другие задаются вопросами, кто придёт на помощь, если начнутся столкновения: «Интересно, как отреагирует Европа?»

«Албанцы пытаются насилием достигнуть своих целей!» – считают третьи, но все сходятся в едином мнении: «Сербам необходимо выйти на выборы, чтобы прекратить этот албанский террор!»

Между тем сербская оппозиция эти опасения не разделяет, а наоборот, призывает бойкотировать выборы, которые назначены на 19 мая. В частности, движение «Двери», которое является активным участником протестных маршей «1 из 5 миллионов», призвало игнорировать выборы и не голосовать за «Сербский список», чьи кандидаты участвуют в косовских выборах.

Как считает политолог Владимир Джуканович, призыв «Дверей» на руку албанским властям Косова, поскольку в отсутствии сербских кандидатов косовары поставят своих людей во главе сербских городов Зубин Поток, Лепосавич, Звечан и Косовской Митровицы, после чего ситуация грозит обернуться вооруженными столкновениями.

«Оппозиция надеялась, что «Сербский список» участвовать не будет. Они вместе с албанцами Хашимом Тачи, Рамушем Харадинаем, Кадри Весели хотели занять руководящие посты в сербских городах. Меня шокировало то, что «Союз за Сербию» официально поддержал албанского кандидата, ставленника Кадри Весели, инициатора резолюции о геноциде, из-за которой они буквально нарываются на столкновение с Сербией», – подчеркнул Джуканович.

«Мы имеем дело с людьми, распрощавшимися с разумом, от них можно ожидать всего, чего угодно и я опасаюсь вооружённого столкновения», – констатировал политолог.

Тем временем, провокации в Косово уже начались. Сегодня ночью в центре Зубиного Потока был сожжен автомобиль одного из членов «Сербского списка» и министра труда в Косовском парламенте серба Милоша Перовича. Полиция охарактеризовала случай, как «намеренный поджог».

Белград, Катарина Лане

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