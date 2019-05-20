В шаге от войны: в Белграде готовы принять российскую военную помощь

Лидер Сербский радикальной партии Воислав Шешель выступил с заявлением, в котором высказался о необходимости интенсивного развития отношений с Россией. «Мы должны оказаться в такой ситуации, когда Россия будет защищать Сербию так, как саму себя», – сказал он в эфире сербской телекомпании.

Комментируя переговоры о вооружении, которые ведут США и Хорватия, лидер сербских радикалов заявил, что это может означать подготовку к войне. В то же время он отметил, что военные бронетранспортеры, которые Вашингтон планирует поставлять Хорватии, не представляют опасность для сербских Вооруженных сил, но, тем не менее, Белграду необходимо интенсивно развивать отношения с Россией, чтобы в ее лице обрести защитника.

Лидер Сербской радикальной партии настаивает на немедленном предоставлении дипломатического статуса сотрудникам Русско-Сербского гуманитарного центра в городе Ниш. «И только так мы были бы в безопасности. Мы должны оказаться в такой ситуации, чтобы Россия защищала нас, как саму себя в случае нападения», – подчеркнул Шешель, обратив внимание, что Сербии грозит опасность со стороны НАТО, и подписание пакта с Россией имело бы огромное значение для страны.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 20.05.19

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