Храм Христа Спасителя под ударом: албанцы нацелились на сербскую святыню

В православном соборном храме Христа Спасителя возле университета в Приштине хотят сделать музей «геноцида» сербов над албанцами. С соответствующей инициативой выступил председатель вузовской организации «Студенческая демократия» Меджит Рамуса.

Студенческому лидеру, как сообщается в СМИ, не нравится идея разместить музей в здании бывшего черепично-кирпичного завода, поэтому он предложил альтернативу. В настоящее время Рамуса собирает подписи в поддержку своей инициативы.

Впервые такая идея появилась три года назад, но тогда она не нашла поддержки чиновников. Однако сейчас, когда албанцы снова начали активно спекулировать на тему так называемого «сербского геноцида», поиск здания для музея вновь стал актуален.

Примечательно, что соборный храм Христа Спасителя – это недостроенная церковь, которую начали возводить в 1995 году, но прекратили из-за войны в Косово и Метохии. Против завершения строительства выступило мусульманское население, и судьба православного храма до сих пор не решена. Здание много раз подвергалось нападению вандалов, которые завалили его мусором и устроили в нем туалет, а два года назад там произошел пожар.

Ситуация осложняется спорами и принадлежности территории. Права на неё оспаривают университет в Приштине и Сербская Православная Церковь (СПЦ). Косовский апелляционный суд признал эту землю собственностью СПЦ, но администрация вуза продолжает препятствовать восстановлению храма.

Профессор Приштинского университета в Косовской Митровице Раде Грбич считает, что, если бы храм был достроен, такой инициативы бы не возникло. «Это страшная инициатива. Это здание принадлежит Сербской Православной Церкви, и неприемлемо злоупотреблять сербской святыней в подобных целях», – подчеркнул он.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 20.05.19

США и Британия возмущены фейковыми доказательствами «сербского геноцида». / В шаге от войны: в Белграде готовы принять российскую военную помощь. / Глава МИД Сербии: Путин не позволит вытеснять сербов из Косово. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»