Албанский тупик: косовские власти едут в Париж провоцировать сербов

Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи раскрыл концепцию албанских властей края на предстоящих переговорах с сербской делегацией, которые должны пройти 1 июля в Париже.

В частности, Тачи заявил, что на встрече с представителями Сербии в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона он выступит с идеей о том, что сербские районы Прешево, Буяновац и Медведжа должны быть присоединены к «территории Республики Косово». Это, по его мнению, было бы «исправлением исторической несправедливости». «Я вижу, что необходимо корректировать границу, не затрагивая ни одного сантиметра территории «Республики Косово». Я за коррекцию, а не за размен, и я представлю эту идею в Париже», – сказал Тачи, слова которого цитирует сербские «Вечерние новости».

Между тем, такие действия косовской стороны вряд ли позволят вывести диалог Белграда и Приштины из тупика, что является основной целью запланированной встречи во французской столице, согласованной 29 апреля в Берлине во время переговоров, которые закончились без каких-либо конкретных результатов.

Комментируя этот план президента самопровозглашенной республики Косово, подразумевающий новое изгнание сербов с их территорий, министр обороны Сербии Александр Вулин жёстко ответил бывшему командиру албанских бандформирований Тачи. Он, в частности, подчеркнул, что «Сербию в 1999 году вытолкнули из Косово и Метохии стратегическими бомбардировщиками и ракетами «томагавк», а не силами местных террористов».

О подготовке Приштины к саммиту в Париже, Тачи во вторник говорил с премьер-министром Албании Эди Рамой, а до этого президент этой страны Илир Мета встречался с премьером самопровозглашенной республики Косово Рамушем Харадинаем. На этих встречах албанские лидеры говорили о взаимоотношениях Белграда и Приштины и обсуждали, как отмечают албанские СМИ, «вопросы, касающиеся границ между Сербией и Косово».

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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