Политическое шапито: сербская оппозиция начала гастрольный тур

Коалиция сербской оппозиции из «Союза за Сербию» начала «гастроли» по стране. Шатёр «свободной зоны» из Белграда переехал в город Княжевац – к зданию муниципалитета, где организован очередной «народный парламент» против «кровавого режима».

Как пишет портал «Балканист.ру», на Княжевац выбор пал после инцидента на прошлой неделе, когда был избит один из организаторов оппозиционного протеста «1 из 5 миллионов» Далибор Станоевич, который присутствовал на открытии так называемого «народного парламента», где вновь продемонстрировал синяки, напомнив о «зверствах кровавого режима».

В Княжеваце присутствовали также лидеры оппозиции «Союз за Сербии» Драган Джилас, который раскритиковал президента Сербии Александра Вучича, и Бошко Обрадович, сообщивший, что протесты продолжатся до «окончательный победы и свободы».

По словам очевидцев, на оппозиционный митинг собралось едва ли три десятка местных жителей. Приехавшие из столицы лидеры оппозиции привезли активистов с собой, и таким образом, протест в Княжеваце поддержали около сотни участников.

Пользователи Твиттера раскритиковали акцию протеста. «Объясните мне по-человечески, что вы там в «Союзе за Сербию» курите? Искренне вас спрашиваю, что вы носите по Сербии этот вигвам???… Вы точно ненормальные», – пишет Дуле Неделькович.

«Эта палатка с самого начала чистой воды кретинизм. Пройдём колонной по городу, придём в Пионерский парк… Как «Ходячие мертвецы» честное слово», – отмечает Катарина Ешич.

«Это великое переселение народов по Сербии. Может они думают, что они индейцы?» – предположил Владимир Бегович. «Я думал, что они несколько зон по Сербии откроют, а они носят одну, ну что ж, сюрприз от оппозиции!» – прокомментировал Саша Гошович. «Что ж, настоящее шапито», – подытожил Сречко Милованович.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 22.05.19

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