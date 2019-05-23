Без виз в Германию? Косоварам пообещали упрощение визового режима

Премьер-министр так называемой независимой республики Косово Рамуш Харадинай сообщил, что саммит лидеров Западных Балкан в Берлине имел историческое значение – косоварам пообещали либерализацию визового режима для въезда в Германию.

В интервью телекомпании «Т7» Харадинай сказал, что на следующий день после того, как представители Приштины были «раскритикованы за пошлины на сербские и боснийские товары, немецкие официальные лица подтвердили, что Германия решила упростить визы косоварам». По его словам, канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала либерализацию визового режима через одного из своих министров.

Между тем, несмотря на критику со стороны Евросоюза 100-процентных таможенных пошлин, введённых Приштиной на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, они до сих пор действуют, и отменять их Косово не собирается. При этом Белград не может судиться в международных инстанциях с Приштиной по этому вопросу, так как это означало бы признание независимости Косово. В то же время Сербия не может останавливать на границе грузовики с товарами из Приштины, направляющиеся в Евросоюз, иначе против Белграда будет выдвинуто обвинение в нарушении соглашения о евроинтеграции.

В этой ситуации сербское руководство рассматривает возможность введения контрмер в отношении косовских товаров. Предполагается, что эта тема будет рассмотрена завтра на специальном заседании сербского парламента, где будут присутствовать представители сербского народа из Косово и Метохии.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 22.05.19

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