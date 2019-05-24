Оппозиционный блок «Союз за Сербию» «потерял компас» – его лидеры нападают на всех, кто говорит что-то хорошее о Сербии, – даже на такие международные институты, как Международный валютный фонд. Об этом заявила вице-премьер республиканского правительства и член президиума Сербской прогрессивной партии Зорана Михайлович.

По ее оценке, последние нападки на международные институты со стороны лидеров оппозиции наглядно показали, что им нечего предложить гражданам, кроме лжи и бессмысленных атак на все, что хорошо для Сербии.

Таким образом Зорана Михайлович ответила на заявление партии Драгана Джиласа с обвинениями в адрес МВФ, который два дня назад позитивно оценил сербские власти за достигнутые экономические результаты.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 23.05.19

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