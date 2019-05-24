Шеф сербской дипломатии: косовские власти не дождутся международного признания

Министерство иностранных дел Сербии упорно работает над тем, чтобы как можно больше стран не признали суверенитет так называемого независимого государства Косово. Об этом заявил глава сербского внешнеполитического ведомства Ивица Дачич, вернувшись из Африки, где посетил семь стран.

В интервью телерадиокомпании РТС дипломат сообщил, что поездка была весьма успешной, и ему удалось ознакомить ведущих политиков африканских стран с ситуацией вокруг Косово. «Африка для нас очень важна. 54 члена ООН – это африканские страны. И многие из них – дружественные нам земли ещё со времён Югославии, а ведь там никто из сербских политиков не бывал по 10, 20, а то и 30 лет!» – отметил Дачич.

Он уточнил, что посетил Танзанию, где три десятилетия не было ни одного сербского визита. «Мы закрыли посольство в Танзании и ожидаем, что Танзания знает о наших интересах!» – усмехнулся министр, но при этом выразил уверенность, что Танзания не станет голосовать за признание Косова.

Кроме того, Дичич побывал на Мадагаскаре, где выбран новый президент. Министр сообщил, что ему было важно убедиться в том, что Мадагаскар не изменит своё решение о непризнании Косова.

Третьей страной стал Свазиленд, признавший суверенитет Косово, а четвёртая Конго, где сербский министр встречался с новым президентом. Он рассказал о том, что министр иностранных дел Косово Беджет Паколи направил частный самолёт с половиной миллиона долларов в подарок только что избранному президенту Конго и после уверял, что эта африканская страна признает Косово. «Он (президент Конго) мне пообещал, что не станет голосовать за Косово и не изменит позицию», – заверил Дачич.

По его словам, с Ганой и Того у Сербии практически не было никаких отношений до его визита, сейчас лидеры этих стран в курсе того, что происходит около Косово. Дачич также побывал в Сомали, которая в 2014 году признала Косово, но тогда это сделало временное правительство и его решение сегодня уже неактуально.

«Ездить везде – моя работа, и я делаю это в интересах Сербии. Впервые за то время, как я нахожусь на посту министра иностранных дел и за время правления президента Вучича, 13 стран отозвали свои признания независимости Косово», – подчеркнул сербский министр иностранных дел.

Белград, Катарина Лане

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