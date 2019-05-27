«Великий албанский зонт»: президент Косово сделал провокационное заявление

Президент так называемого независимого государства Косово Хашим Тачи заявил, что албанцы претендуют уже не только на Косово, но и на Прешевскую долину Сербии, и готовы объединиться в одну страну.

«Прешевская долина должна отойти Косово, как и само Косово должно стать естественной частью Албании под общим зонтом Евросоюза или только албанским, если ЕС продолжит закрывать перед нами двери», – такой провокационный пост на своей странице в «Фейсбуке» написал Тачи, добавив также, что пора с умом подойти к отмене неправедно установленных границ между Косово и Албанией. «Национальный союз в умах и сердцах всех албанцев, давайте сделаем вместе это реальностью», – заключил он.

В Сербии резко осудили это заявление. По словам министра торговли и коммуникаций Расима Льяича, в правительстве Сербии существует абсолютное понимание, что «замороженный конфликт не в интересах Сербии, время в данном случае выступает против нас, и Сербия должна играть активную роль в поиске решения этой проблемы, а не ждать, что аисты вернут Косово в конституционно-правовую систему Сербии», – подчеркнул министр.

Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич со своей стороны подчеркнул, что «Косово и Метохия никогда не станут частью Албании». «Ни пяди этой земли не бывать албанской. Это мы решили ещё в 1945 году, когда был побеждён нацизм!» – говорится в его заявлении.

При этом Джурич уничижительно заметил, что Тачи – «как гражданин Сербии и представитель автономного края Косово и Метохия должен знать, что Сербия не намерена объединяться с Албанией». Фашисткий проект «Великая Албания» уничтожен 9 мая 1945 года, напомнил он. «Заново призывать к его созданию в день европейских выборов, это пощечина Европе!» – считает директор канцелярии по делам Косово и Метохии и недоумевает, почему международные представители не реагируют на призывы к разделу суверенных стран-участниц ООН.

В Сербии накануне состоялся день голосования в выборах в Европарламент. За ходом голосования следили члены европейских организаций, а также шеф делегации Евросоюза в Сербии Сэм Фабрици.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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