Сербская оппозиция подготовила декларацию о сотрудничестве с албанскими террористами

Декларация о примирении сербского и албанского народов, представленная лидером сербской оппозиционной Партии Свободы и Правды и главным организатором протестов Драганом Джиласом накануне сегодняшнего заседания парламента Сербии по вопросу Косово и Метохии, подняла волну общественного возмущения. В документе говорится о сотрудничестве сербской и албанской полиции, взаимодействии систем образования и здравоохранения, решении проблем в сфере недвижимости, культурном обмене и многих других вопросах, способных «облегчить жизнь сербскому и албанскому населению в Косово и Метохии».

На вопрос журналистов – будет ли эта декларация предложена албанской стороне, Джилас сообщил, что сейчас не существует межпартийной коммуникации между сербскими и косовскими политиками. При этом он уточнил, что этот документ будет реализован, как только «оппозиция придёт к власти и получит возможность вести диалог с Приштиной, с которой нынешний Белград не может найти общий язык».

Директор канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич назвал эту декларацию «договором о мире между олигархом и террористами». «У них абсолютно идентичная позиция о вопросе территориальной целостности Косово, как и у Рамуша Харадиная! Они даже цитируют его. Борко Стефанович, председатель «Союза за Сербию», установил в 2011 году два пограничных перехода Ярине и Брняк, а сейчас пропагандирует свободу перемещения! И это делают люди, из-за которых в паспортах сербов пишется национальность «косовар», – возмутился Джурич.

Он также напомнил, что именно эти люди, которые сейчас выступают за сотрудничество в области науки, подписали договор о признании албанских дипломов в то время, как диплом Приштинского университета в Косовской Митровице не признают в Косово и Метохии.

Примечательно, что сербская оппозиция заявила, что продолжит бойкот парламентской работы и не станет участвовать в сегодняшнем заседании парламента, где могла бы обсудить декларацию в рамках повестки дня, на которой заявлен вопрос Косово и Метохии.

«И это они, кто больше всего хотел решения косовской проблемы, сбежали в палатку, как только дело дошло до реального обсуждения! И этот побег свидетельствует о том, что ни Джилас, ни Йеремич, ни Обрадович не обладают хоть сколько-то рациональными предложениями для страны и народа!» – прокомментировал эту ситуацию заместитель председателя Сербской прогрессивной партии Миленко Йованов.

Он обратил внимание, что ключевые для государства вопросы не решаются «в палатке или в твиттере», и напомнил, что именно парламент существует для переговоров между властью и оппозицией.

«Им попросту нечего сказать», – считает Александр Вулин, министр обороны Сербии и лидер движения социалистов. Он предположил, что «они могли бы прийти и соревноваться, кто дальше плюнет, но это не решение косовского вопроса. У них нет ни одной идеи», – сказал министр обороны.

«Мы не будем мириться, а станем изыскивать возможность сделать в этой ситуации как можно больше для сербского народа», – подчеркнул Вулин.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 27.05.19

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