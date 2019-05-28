Косовский спецназ напал на сербские общины: Белград привел армию в состояние полной боевой готовности

Сегодня утром в сербских общинах Косова начались аресты сербских граждан силами косовского спецназа ROSU, подконтрольного албанским властям Приштины под предлогом борьбы с коррупцией и организованным криминалом. В Белграде назвали это провокацией, президент Сербии Александр Вучич распорядился привести армию и силы МВД в состояние полной боевой готовности.

По информации «ТВ Прва», полицейская спецоперация началась сегодня в 6:10 местного времени в части Косовской Митровицы, которая называется Боснийская махала, а также в населенном пункте Рудари рядом со Звечаном. Вооруженный спецназ самопровозглашенной республики произвёл аресты граждан сербской национальности. На данный момент сообщается о 13 задержанных,

Поводом для силовой акции, как сообщают местные СМИ со ссылкой на косовкую «полицию», якобы стало расследование об организованном криминале, подпольной торговле и злоупотреблениях служебным положением. Как отмечается, обвинения выдвинуты в адрес в том числе, полицейских.

Белград отреагировал на эти события жесткими заявлениями. В частности, директор канцелярии сербского правительства по Косово и Метохии Марко Джурич сказал в интервью РТС, что подразделения ROSU, вооруженные до зубов, ворвались на север Косово и Метохии с целью запугать и вызвать панику этими арестами, о которых президент Сербии предупреждал в предыдущие дни. Джурич отметил, что на месте событий были слышны выстрелы, и есть информация о арестованных. Как он добавил, ситуация драматична.

Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ привести армию Сербии в состояние полной боевой готовности. Такое же указание поступило и в Министерство внутренних дел, передает портал «Балканист.ру».

Примечательно, что днем ранее президент Сербии выступил на специальном заседании сербского парламента, созванном для обсуждения ситуации вокруг Косово и Метохии. «У нас есть только две возможности: одна – нормализовать отношения, а вторая – перевести конфликт в замороженную стадию, но тогда албанцы смогут его разморозить, когда захотят. Поэтому второй вариант не может стать решением косовского вопроса», – заявил Вучич.

Сербский лидер также подчеркнул, что нападение албанцев на сербов является вопросом нескольких дней. Первые предупреждения об этом прозвучали накануне выборов глав сербских муниципалитетов на севере Косово, которые состоялись 19 мая. Тогда Вучич сообщил, что силами косовской полиции готовится спецоперация по аресту сербов во всех четырёх сербских общинах. В этой ситуации президент Сербии призывал международный контингент в Косово предотвратить столкновения.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 27.05.19

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