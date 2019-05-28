«Мы будем действовать»: Белград сделал заявление в связи с атаками на сербские общины

Официальный Белград заявил о готовности активно противодействовать косовскому спецназу, который сегодня атаковал сербские общины в Косово и Метохии. «Мы будем действовать, если косовский спецназ не прекратит нападение», – заявил президент Сербии Александр Вучич.

Как сообщает «Блиц», в связи с продолжающейся атакой косовской полиции на сербские общины севера Косово, которая началась сегодня утром, созвано экстренное заседание Совета Национальной Безопасности Сербии. Президент республики проинформировал представителей Евросоюза, что Белград намерен действовать, если спецназ Косова не прекратит нападение. По неподтвержденной информации, вблизи северных границ Косово замечены передвижения сербской армии и полиции. Ранее по распоряжению Вучича вооруженные силы страны и МВД были приведены в состояние полной боевой готовности.

Между тем, находящийся в Косово миротворческий контингент КФОР заявил, что не намерен вмешиваться в происходящее. «Операция косовской «полиции» по приказу «прокуратуры» идёт по территории всего Косово, а не только на севере, цель – не сербы, а осуждённые за коррупцию и криминал», – сообщил агентству «Танюг» представитель КФОР Винченцо Грасо.

Между тем, шеф Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич выразил уверенность, что цель акции – «запугать сербов и вызвать панику среди населения, чтобы сделать невозможным пребывание сербского населения в Косово и Метохии».

Тем временем в Зубином Потоке косовский спецназ использовал слезоточивый газ и шок-бомбы, слышна стрельба. Косовский портал «Kossev» сообщает, что уже ранен один из полицейских. По словам очевидцев, около 200 автомобилей ROSU готовятся к нападению на населенный пункт Звечан.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 28.05.19

Косовский спецназ напал на сербские общины: Белград привел армию в состояние полной боевой готовности. / «Попахивает экстремизмом»: сербские сепаратисты заявили о намерении учредить свое государство. / Сербская оппозиция подготовила декларацию о сотрудничестве с албанскими террористами. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»