«Мы останемся здесь, отступать некуда!» Косовские сербы ответили на террор албанцев

Официальные представители сербского населения севера Косово и канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии заявили, что вчерашнее агрессивное нападение албанцев не сможет заставить их покинуть территорию края.

В частности, мэр северной части Косовской Митровицы Горан Ракич сказал, что, кроме террора, который совершают албанцы, не меньшую боль доставляют удары в спину от некоторых оппозиционных лидеров. «Я прошу вас, не стреляйте нам в спину, тут живут наши дети!» – сказал Ракич в интервью телекомпании «Мост».

Он констатировал, что на всякое предложение мира из Белграда Приштина отвечает «террором над невооруженными людьми». Градоначальник призвал всех жителей четырёх сербских общин на севере Косово сегодня в полдень присоединиться к митингу, который пройдёт в центре Косовской Митровицы. «Давайте покажем, что мы не напуганы, мы останемся здесь, отступать некуда!» – заявил Ракич.

Заместитель председателя «Сербского списка» Игорь Симич считает симптоматичным, что вчерашняя полицейская акция косовских албанцев была устроена в момент, когда все политические руководители находились в Белграде на заседании сербского парламента, и народ фактически был «обезглавлен». Он также отметил, что ожидал ясную реакцию международного сообщества, которая «к сожалению, своим молчанием показала, что мы сами со своей страной должны строить мир».

Слова поддержки косовским сербам передал заместитель директора канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Дамьян Йович, который назвал вчерашний акт агрессии «попыткой насилием запугать сербов». «Сербы знают, что любая оккупация тяжела, но также помнят, что ни одна не длилась вечно», – отметил представитель правительства Сербии.

Директор Клинического центра в Косовской Митровице доктор Милан Иванович высказал мнение, что конечная цель албанцев – этническая чистка и «поэтому мы должны вести себя со всей ответственностью». «Я уверен, что наша страна и президент Вучич рассчитывают на нас, и мы получили надежные гарантии того, что наш народ в Косово будет защищён», – сказал Иванович.

Мэр Зубиного Потока Срджан Вулович рассказал, что вчера в его городе было настоящее военное положение. «Мы защищались, а делая баррикады и сжигая покрышки, хотели показать, что мы против того, что нас арестовывают и бьют. Нам нужно мирное существование с албанцами, такие акции к нему не ведут!» – пояснил градоначальник, добавив, что арестованные вчера в Зубином Потоке сербы не имели никаких связей с организованной преступностью.

Заместитель министра косовской полиции Милан Радоевич сообщил, что «нет оправдания» действиям спецназа, несмотря на то, что они были осуществлены «под видом борьбы с коррупцией!» При этом он задался вопросом, если и были подозрения в незаконной деятельности, зачем надо было пригонять для этого 70 бронетранспортёров.

По словам мэра Лепосавича Зорана Тодича, в его городе арестовали семерых сотрудников пограничной службы, из которых трое – женщины, остальные – мужчины. Он считает, что вчерашние инциденты не были направлены на борьбу с коррупцией, скорее – на борьбу с сербами, чтобы прогнать их с территории Косово и Метохии. «Мы останемся здесь и это можно осуществить только с помощью нашей страны Сербии!» – подчеркнул Тодич.

Глава города Звечан Вучин Янкович также считает, что Приштина намеревалась дать понять сербам, что их присутствие в Косово и Метохии нежелательно. Он призвал международные организации KFOR и EULEKS выполнять свою работу, а именно защищать сербов.

Напомним, глава KFOR Винченцо Грасо заявил накануне, что его организация не станет вмешиваться в конфликт, так как «спецоперация проходит под руководством полиции».

Сегодня на севере Косово и Метохии спокойная обстановка, сербские жители края собираются на митинг в Косовскую Митровицу.

Косовская Митровица, Катарина Лане

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