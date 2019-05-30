«Пир во время чумы»: в Белграде взбунтовались против фестиваля косовоалбанской культуры

Сербский собор «Заветники» выступил с протестом против проходящего в Белграде фестиваля «Мирдита, добрый день!», на котором представлена косовоалбанская культура. Активисты пытались пробиться в «Центр культурного обеззараживания», где организован этот форум, но были задержаны полиццией.

Фестиваль албанской культуры во время обострения косовской проблемы вызвал массу недовольства сербских граждан. Заместитель председателя собора «Заветники» Милица Джурджевич-Стаменковски обратила внимание, что на этом форуме демонстрируются фильмы, в которых сербская армия и полиция показаны преступниками , а Сербия якобы является единственной виновной стороной в косовском конфликте.

«Мирдита пиарит косовскую культуру как албанскую, хотя всем известно, что Косово и Метохия -это колыбель сербской культуры. Это реклама самопровозглашенного Косово посреди Белграда!» – заявила Джурджевич-Стаменковски и напомнила, что фестиваль проходит в то время, когда в Косове идет «тихая этническая чистка сербского народа» силами спецназа.

«Мы пришли выразить протест великоалбанской пропаганде, проплаченной иностранными фондами. Мы будем защищать конституционный порядок и потребуем от правительства в будущем запретить антиконституционную деятельность!» – подчеркнула заместитель председателя собора «Заветники».

Примечательно, что директор косовской организации «Интегра» Куштрим Количи назвал обстановку вокруг фестиваля «токсичным окружением».

Как сообщал «Новый День», утром 28 мая косовский спецназ провел спецоперацию в сербских общинах края, в результате чего были задержаны порядка 20 человек. В их числе оказался российский гражданин – сотрудник международной миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков, который при этом был жестоко избит. МИД России выразил возмущение по поводу действий косовоалбанских властей. «Задержание осуществлено несмотря на то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом сотрудника ООН. Рассматриваем этот вопиющий акт как еще одно проявление провокационной линии косовоалбанской верхушки», – подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Комментируя косовскую спецоперацию, она также подчеркнула, что подобные шаги Приштины «ведут к разжиганию межэтнической напряженности, лишают смысла многолетние усилия международного сообщества по мирному постконфликтному урегулированию».

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 30.05.19

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