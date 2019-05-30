Доказательств оказалось недостаточно: суд отпустил задержанных косовской «полицией» сербов

Суд освободил шестерых сербских граждан, арестованных во время акции косовской «полиции» в Зубин-Потоке, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербское издание «Вечерние новости».

Как сообщается, слушание в суде Косовской Митровицы продолжалось более шести часов. Судья Лилии Стеванович отказала «прокуратуре» в ходатайстве о назначении задержанным ареста из-за недостаточности доказательств их вины.

Сербы после заседания суда были доставлены в клинический центр в Косовской Митровице с видимыми травмами. Издание отмечает, что люди явно измученные, с многочисленными синяками на лице, голове и теле. Пациенты, которые получили серьезные телесные повреждения, помещены в отделении хирургии. «Состояние доставленных в больницу пока стабильно», – уточнил дежурный хирург Драгиша Якшич.

Согласно сообщению Миссии ООН в Косово UNMIK, ее сербский сотрудник Деян Димич, который был арестован во время действий «полиции» самопровозглашенной республики Косово, тоже освобожден и доставлен в больницу для проведения медицинского обследования.

Напомним, что вместе с ним во время действий косовской «полиции» был арестован и другой сотрудник миссии, гражданин России Михаил Краснощеков.

Главный прокурор Косовской Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить россиянина дипломатического иммунитета, чтобы привлечь к «уголовной ответственности».

Косовская Митровица, служба информации РИА «Новый День»

Косовская Митровица. Другие новости 30.05.19

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